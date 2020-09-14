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Вести.Ru
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона о переводе делового документооборота в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас по закону банки и компании обязаны хранить многие документы в бумажном виде сроком до 75 лет.В источнике
С чего всё началось
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».
Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
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CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNewsвчера в 10:09
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарантвчера в 09:50
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития Россиивчера в 05:10
Вести.Ru

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Вести.Ruвчера в 08:06
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.рувчера в 07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газетавчера в 06:33
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркетвчера в 08:48

Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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Союз архитекторов отменил конкурс по использованию мавзолея Ленина

Союз архитекторов России отменил конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина на случай, если тело Владимира Ленина будет захоронено, сообщил глава организации Николай Шумаков.
Коммерсантъвчера в 12:19
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 12:01
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Макрон заявил Путину о необходимости урегулирования в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о необходимости поддержать политическое урегулирование ситуации в Белоруссии, сообщает Елисейский дворец.
РИА Новостивчера в 08:24
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Тони Фергюсон потребовал от UFC организовать бой с Дастином Порье

Американский боец ММА, бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон обратился к главе промоушена Дане Уайту с требованием организовать ему поединок с Дастином Порье.
Газета.Ruвчера в 13:42
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Лавров прокомментировал RTVI версию о «счастливом» спасении Навального

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал оценку работе омских врачей и пилота самолета, пишет rtvi.com Глава МИД РФ подробно прокомментировал отравление Навального в интервью RTVI.
Актуальные Новостивчера в 14:09
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Власти Чехии заявили о второй волне эпидемии коронавируса

Чехию захлестывает вторая волна эпидемии коронавируса нового типа, и доступных мощностей больниц может не хватить для госпитализации зараженных с тяжелыми признаками вызываемого им заболевания.
ТАСС13 сентября в 09:41
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