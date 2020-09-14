Минэкономразвития РФ внесло в правительство проект закона о переводе делового документооборота в электронный вид. Это позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей, сообщила пресс-служба министерства. Сейчас по закону банки и компании обязаны хранить многие документы в бумажном виде сроком до 75 лет.

С чего всё началось Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид Минэкономразвития РФ внесло в Правительство проект закона, которым предлагается перевести деловой документооборот в электронный вид, что, в свою очередь, позволит сэкономить бизнесу миллиарды рублей. Законопроект подготовлен в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Минэкономразвития России вчера в 05:10