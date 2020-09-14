Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы
По данным минэкономразвития, затраты одного крупного банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 млрд рублей в год. Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год.В источнике
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