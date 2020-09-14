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Российская газета
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

По данным минэкономразвития, затраты одного крупного банка на хранение бумажных документов могут составлять до 2,5 млрд рублей в год. Общие затраты субъектов предпринимательской деятельности на хранение бумажных документов оцениваются в 3,5 трлн рублей в год.В источнике
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Четвертая Власть

КВС напоминает о преимуществах электронного документооборота для юридических лиц

Четвертая Власть11 сентября в 05:32
Гарант

Документооборот при ведении бухучета предлагается перевести в электронный вид

Гарант09:50
Финмаркет

В правительство РФ внесен законопроект по переводу документооборота в электронный вид

Финмаркет08:48
Право.ру

МЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Право.ру07:45
Российская газета

Бизнес освободят от обязанности хранить бумажные документы

Российская газета06:33
Минэкономразвития России

Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

Минэкономразвития России05:10
CNews

Власти хотят лишить российский бизнес бумажных архивов

CNews10:09

Пашаев считает, что приговор Ефремову отменят

Адвокат Эльман Пашаев утверждает, что апелляционная инстанция снизит приговор актеру Михаилу Ефремову на год-полтора, а кассационная или Верховный суд и вовсе отменят приговор из-за недостаточного исследования автомобиля артиста.
ТАСС11:20
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Россия снимает резерв силовиков на границе с Белоруссией

Российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе переговоров в Сочи договорились, что резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.
RT на русском13:57
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США частично запретили импорт из Синьцзян-Уйгурского района КНР

Вашингтон, 14 сентября 2020, 22:16 — REGNUM Ввоз в США ряда товаров из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая попал под запрет Вашингтона, сообщается в заявлении американского министерства внутренней безопасности от 14 сентября.
REGNUM15:16

Суд в Саратове оправдал женщину, убившую мужа при самообороне

Саратовский областной суд в понедельник отменил обвинительный приговор и оправдал местную жительницу, которой прежде назначили 7,5 лет колонии за умышленное причинение смерти супругу, напавшему на нее с ножом, сообщила пресс-служба суда.
РИА Новости15:28
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Состояние белорусской оппозиционерки Колесниковой в СИЗО ухудшилось

Физическое состояние и самочувствие члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой ухудшилось в следственном изоляторе, сообщила «РИА Новости» адвокат Людмила Казак.
Ведомости11:13
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Тихановская заявила, что кредит в $1,5 млрд Белоруссия отдавать не будет

Кредит в $1,5 млрд должен будет отдавать президент Белоруссии Александр Лукашенко, а не народ, заявила бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская 14 сентября в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна12:01
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