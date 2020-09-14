Экономика
Право.руМЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.
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Минэкономразвития предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид
Минэкономразвития России05:10
КВС напоминает о преимуществах электронного документооборота для юридических лиц
Четвертая Власть11 сентября в 05:32
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Политика
Тихановская напомнила Путину о нелегитимности Лукашенко
Evo-rus.com 06:17
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Диджей умер после удара камнем по голове на гастролях в Крыму
Диджей Сергей Бабин, известный под псевдонимом mr.Basic, скончался от травмы, полученной на гастролях в Крыму, об этом в Instagram рассказала вдова музыканта.
Вести.Ru 07:24
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк опубликовала первый пост в Instagram за полгода
Анастасия Заворотнюк наконец вышла на связь с поклонниками и обнародовала публикацию в Instagram.
Дни24 вчера в 04:11
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Путин отметил неуместность голословных обвинений по делу Навального
«Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чём не основанных обвинений российской стороны в данном контексте», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
RT на русском 08:27
Здоровье
В Вологодской области продлили режим повышенной готовности до 5 октября
Власти Вологодской области продлили режим повышенной готовности и действующие ограничения по коронавирусной инфекции до 5 октября включительно.
ТАСС 08:19
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Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от соли
Среднее потребление соли одним россиянином составляет 12 граммов в день.
Discover24 04:29
Общество
Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в России остается стабильной
Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в России в последние месяцы остается стабильной, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Российская газета 08:49
Общество
Берлускони выписали из больницы после лечения от коронавируса
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул клинику San Raffaele в Милане, куда он был госпитализирован 3 сентября с положительным результатом теста на коронавирус, сообщает ANSA.
Ведомости 09:11
Политика
Продавщица из Кривого Рога резко отчитала украинского блогера-активиста
В Кривом Роге сотрудница магазина резко отчитала украинского блогера и активиста Александра Колыма во время спора, соответствующее видео сам блогер опубликовал в твиттере.
РИА Новости вчера в 21:48
Футбол
«Зенит» в понедельник на своём поле сразится с тульским «Арсеналом»
Сегодня, 14 сентября, петербургский футбольный «Зенит» на «Газпром Арене» встретится с тульским «Арсеналом» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги.
78.ru 00:55
Общество
«Вектор» сообщил о реакции добровольцев на вакцину от коронавируса
Первую партию вакцины от коронавируса центра «Вектор» для расширенных клинических испытаний могут выпустить в ноябре, сообщил ТАСС со ссылкой на заведующего лабораторией центра Ильназа Иматдинова.
Ведомости 08:24
Космос
Некоторые экзопланеты в нашей галактике могут состоять из алмаза
Машины и Механизмы 08:45
Наука
В Удмуртии планируют создать микросуперконденсаторы из графена
Коммерсантъ Ижевск 09:33
Политика
В СК Белоруссии высказались о формирующихся оппозицией «дружинах»
Следственный комитет (СК) Белоруссии высказался по поводу призывов оппозиции создавать «дружины» для противодействия сотрудникам правоохранительных органов страны.
RT на русском 09:00
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о режиме работы школ в 2021 году
Принятые СанПиН действуют до 1 января 2021 года, однако и после этой даты санитарные правила нужно будет соблюдать.
Социальные новости 08:29
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева отреагировала на сообщения СМИ об измене ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости 05:28
Космос
В атмосфере Венеры найден возможный признак жизни
На Венере, второй от Солнца планете, обнаружено вещество фосфин, которое многими учеными называется возможным указателем на существование живых организмов.
Газета.Ru 03:01
Футбол
Адольфо Гайч может перейти из ЦСКА в «Лидс»
ГЛАС.RU 09:06
Политика
Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей
На прошедших в единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК 06:45
Армия и оружие
Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по авианосцу
Если российские гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал" атакуют авианосцы стран НАТО в случае антироссийской военной агрессии, уничтожен будет не только корабль, по которому нанесут удар, но и вся авианосная группировка.
Газета.Ru 06:31
Футбол
Нападающий «Уфы» Вомбергар перешел в словенскую «Олимпию»
Реальное время 08:45
Футбол
В ЦСКА прокомментировали слухи о продаже Влашича в «Зенит»
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Николы Влашича в петербургский «Зенит».
RT на русском 09:17
Космос
Маск анонсировал тестовый полет прототипа Starship на высоту 18,3 км
Хайтек+ вчера в 10:00
Политика
Цепкало назвал способ лишить белорусскую милицию зарплаты
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что противники нынешней власти должны приветствовать ослабление белорусской экономики для того, чтобы режим не смог выплачивать зарплаты милиционерам.
РБК 05:25
Общество
Израиль вернул карантин из-за роста числа заболевших коронавирусом
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, решение принято в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:37
Фигурное катание
Жулин о прокате Медведевой: «Было жалко смотреть»
Тренер по фигурному катанию и двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал прошедшие контрольные прокаты членов сборной России.
МК-Спорт 05:47
Общество
Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам
Правительство России продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 09:20
Транспорт
На Вантовом мосту на КАД перекроют две полосы движения
Новые пробки ждут петербургских автомобилистов. Больше чем на неделю ограничивается движение по Вантовому мосту.
КП - Санкт-Петербург 09:06
Футбол
Неймару грозит до семи матчей дисквалификации за удар игрока «Марселя»
Стало известно, какое наказание грозит нападающему «Пари Сен-Жермен» Неймару за инцидент в концовке матча 3-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (0:1). Как сообщает RMC Sport, 28-летнего бразильского футболиста могут дисквалифицировать на срок от четырёх до семи матчей.
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