Экономика

Право.руПраво.руМЭР предлагает перевести деловой документооборот в электронный вид

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Минэкономразвития разработало и внесло в правительство законопроект о переводе делового документооборота в электронный вид.
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