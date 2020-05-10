Коронавирус
РБКБизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
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Общество
В ВОЗ увидели в последних данных по COVID-19 в России надежду на плато
Представитель ВОЗ выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РБК 09:09
Общество
В Петербурге с 12 мая вводят масочный режим
«С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны в общественных местах, в том числе в объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 18:07
Фигурное катание
Плющенко жестко ответил на критику хореографа Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко ответил хореографу Алексею Железнякову, который ранее подверг сомнению успехи Александры Трусовой в будущем.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
Кино
«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм
Inc-news.ru 07:25
Общество
Главврач краевой больницы рекомендует продлить карантин до 15 июня
Судя по имеющейся динамике, количеству людей, гуляющих на улицах, Владимир Порханов считает, что ограничительные меры стоит продлить до 15 июня.
КП - Кубань 06:01
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
Общество
Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ
Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня.
Известия 05:39
Авто
Первые Haval H5 появились у дилеров
Новый рамный внедорожник Haval H5, доступный для заказа с 22 апреля, добрался до российских дилеров Haval в регионах.
Автоновости дня вчера в 12:49
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа, основанного на статистике больниц на нескольких континентах, показали, что у пациентов из наиболее подверженных COVID-19 стран, например Италии, Испании и Великобритании, наблюдается пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из других государств.
РИА Новости 06:12
Политика
Зеленский назвал условие выезда украинских трудовых мигрантов за границу
Зеленский добавил, что украинским властям важно знать, что права мигрантов защищены, людей обеспечили жильём и медицинской страховкой, а также, что их не выбросят на улицу.
REGNUM 05:23
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Экономика
Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
В Москве с 12 мая планируют открыть 48 вестибюлей метро
В Москве с 12 мая планируется открыть 48 из 78 вестибюлей метро, которые были закрыты ранее из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:31
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Космос
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
Sibnet Новости 07 мая в 03:53
Экономика
Правительство утвердило меры поддержки системообразующих предприятий
Правительство утвердило меры поддержки для пострадавших от коронавируса системообразующих предприятий.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заявила, что она не украинка, а славянка
Комсомольская правда 00:05
Происшествия
Пираты похитили российских моряков с судов у берегов Африки
В Гвинейском заливе у западных берегов Африки пираты напали на судно RIO MITONG, шедшее под флагом Коморских островов.
Lenta.ru вчера в 17:54