Коронавирус
РБКБизнес ответил на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
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Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах на ИВЛ
Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что снять с аппаратов ИВЛ удалось только 17 пациентов из 125.
Газета.Ru 09:12
Политика
Путин 11 мая проведёт совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведёт совещание, в ходе которого будет обсуждаться ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России.
RT на русском 10:08
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Общество
Раскрыта опасность поспешного создания вакцины от коронавируса
Обратил внимание Костинов и на то, что в будущем вакцинация может оказаться эффективной, если в COVID-19 не произойдет более серьезных мутаций.
Журналистская правда 07:26
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении» в 2021 году
Ранее Little Big должна была выступить на «Евровидении» в мае 2020 года с песней Uno.
Мосмонитор 08 мая в 10:37
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Космос
Ученый не исключает попадания коронавируса на Землю с Марса
Вирусы инопланетного происхождения могут попасть на Землю через привезенные образцы марсианских пород, предостерег профессор Стэнфордского университета Скотт Хаббард.
Народные новости 03:35
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Футбол
Мамаев: «Могу набить мяч 47 тысяч раз»
Супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана показала, как игрок во время карантина во дворе чеканит мяч.
Бомбардир.ру 09:45
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
Ранее «КИ» писали, что в Краснодарском крае режим карантина продлен до 23 мая.
Краснодарские известия 08:32
Армия и оружие
«Кинжальная» ватага: в Сибири появится полк с гиперзвуковыми ракетами
Пилоты сибирских «боевых воздушных кораблей» начнут осваивать гиперзвуковые ракеты Х-47М2 «Кинжал» уже в следующем году.
Известия вчера в 17:01
Общество
С 12 мая заработают 48 ранее закрытых вестибюлей московского метро
Из-за уменьшения числа пассажиров в апреле были закрыты 78 вестибюлей метро. Но уже в ближайшие дни больше половины из них снова заработают.
Комсомольская правда 10:12
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Общество
Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 31 мая
С 12 по 31 мая продлевается режим самоизоляции и повышенной готовности. Открывать остальные объекты бизнеса не пока не собираются.
Саратов 24 10:13
Общество
В Петербурге ввели штрафы за выход на улицу без масок и перчаток
Маски и перчатки петербуржцы будут обязаны носить в общественном транспорте (включая такси), в магазинах, на предприятиях и в организациях.
Российская газета 08:13
Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
Футбол
«Реал» хочет снизить зарплату игрокам на 30% в следующем сезоне
Согласно имеющейся информации, «королевский клуб» намерен провести собрание со всеми игроками команды, чтобы обсудить возможность понижение зарплаты на 30% на весь следующий сезон.
Metaratings 06:46
Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета 08 мая в 06:16
Общество
В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 9 на 10 мая в 18-й эскадрилье контроля космического пространства Военно-воздушных сил США заявили о взрыве топливного бака российского разгонного блока «Фрегат-СБ» на околоземной орбите.
REGNUM 08:33
Общество
«Масочно-перчаточный налог» в Москве выплачивают лишь 17% пассажиров
Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский на своей странице в Facebook назвал новую принимаемую в ряде регионов меру, обязующую носить перчатки и маски в общественных местах, «масочно-перчаточным налогом».
Собеседник 07:52
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой
«Германия в одиночку развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу», — отмечают дипломат и ученый.
Росбалт 08 мая в 12:11
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, когда откроют школы и детсады
Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала об ослаблении карантинных мер.
News.ru вчера в 15:00
Общество
Аксенов потребовал уволить главу станции скорой помощи в Керчи
В Керчи проведут служебное расследование из-за того, что медикам скорой не доплатили за работу с больными COVID-19.
Вести Крым 03:24
Здоровье
У заразившихся коронавирусом детей заметили осложнения
Недавно власти штата заметили у детей системный воспалительный ответ.
Lenta.ru вчера в 21:29
Происшествия
В Удмуртии к тушению пожара на бывшем арсенале привлекли авиацию
Ижевск, 10 мая 2020, 12:49 — REGNUM Тушение пожара на территории бывшего арсенала в Малопургинском районе Удмуртии происходит с привлечением авиации.
REGNUM 05:49