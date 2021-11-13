После начала лесозаготовки в середине декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
Военнослужащие 61-й отдельной пехотной егерской бригады (ОПЕБр), которая входит в состав Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ), будут уничтожать нелегальных мигрантов на белорусской границе, если те попытаются прорваться на Украину.
Ранее СК РФ завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова - бойца смешанных единоборств (ММА), двоюродного брата экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет», — сказал Путин в ответ на вопрос о противостоянии славянофилов и западников.