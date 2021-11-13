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Бизнес ожидает снижения цен на древесину до 20%

В Ассоциации деревянного домостроения предполагают, что цены на древесину могут снизиться
 на 15-20%.
BFM.ru
После начала лесозаготовки в середине декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
Алтапресс
Директор производства компании Good Wood, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Сергей Горячев тоже прогнозирует падение цен еще на 20%.
ТАСС
Пиковые значения цен пришлись в России на август 2021 года, после чего началось постепенное снижение.
ТАСС

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Бизнес ожидает снижения цен на древесину в России до 20%
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Эксперты прогнозируют снижение цен на древесину в России на 20%
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