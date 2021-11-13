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Бизнес ожидает снижения цен на древесину до 20%

Цены на древесину в России и, как следствие, на деревянные дома могут сократиться на 20% от нынешних значений, а затем вновь начать расти в апреле-мае 2022 года, считают опрошенные ТАСС эксперты.
ТАСС
После начала лесозаготовки в середине декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
Алтапресс
Директор производства компании Good Wood, эксперт Ассоциации деревянного домостроения Сергей Горячев тоже прогнозирует падение цен еще на 20%.
ТАСС
По мнению члена правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, дальнейший прогноз будет зависеть от сроков заготовки леса, погодных условий, спроса и объема предложения на рынке пиломатериалов, ситуации на внешних рынках.
ТАСС

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Цены на древесину в России могут снизиться на 15-20%
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