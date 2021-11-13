После начала лесозаготовки в середине декабря и поступления больших объемов материала на склады цены, вероятно, могут снизиться еще на 15-20%, считает директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев.
По мнению члена правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, дальнейший прогноз будет зависеть от сроков заготовки леса, погодных условий, спроса и объема предложения на рынке пиломатериалов, ситуации на внешних рынках.
Специально для "Российской газеты" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин назвал валюты-аутсайдеры, а также дал два сценария движения курса рубля: - Одна из главных угроз для всех рынков остается ускорение инфляции в крупнейших экономиках.