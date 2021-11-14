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Бизнес ожидает снижения цен на древесину в России до 20%

В российском государстве стоимость древесины – и, следовательно, деревянных домов – вскоре может снизиться на 20 процентов в сравнении с нынешними ценами, а рост возобновится в апреле или мае следующего года.
ГлобалМСК.ру
Древесина дорожала с осени прошлого года, достигнув в августе пиковых значений.
BFM.ru
По данным директора производства компании Good Wood, эксперта Ассоциации деревянного домостроения Сергея Горячева, в октябре продукция подешевела на 5–7%, а до конца года цены опустятся еще на 20%.
Экономика сегодня
Пиковые значения цен пришлись в России на август 2021 года, после чего началось постепенное снижение.
ТАСС

Подробнее о событии

Бизнес ожидает снижения цен на древесину в России до 20%
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Эксперты прогнозируют снижение цен на древесину в России на 20%
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