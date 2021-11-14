В российском государстве стоимость древесины – и, следовательно, деревянных домов – вскоре может снизиться на 20 процентов в сравнении с нынешними ценами, а рост возобновится в апреле или мае следующего года.
Погодные условия помогали сборной России по футболу в матче заключительного тура группового отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против команды Хорватии, так как в таких условиях всегда проще обороняться, чем атаковать.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в воскресенье в Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, вспомнил о нападении национал-социалистов на СССР и почтил память жертв войн и тирании.