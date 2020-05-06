Представители малого и среднего бизнеса в России получили отсрочку по налогам на сумму 217 млрд рублей. Такие данные в ходе совещания с главой государства озвучил министр экономики Максим Решетников.

Бизнес получил отсрочку по налогам на 217 млрд рублей

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