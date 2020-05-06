Экономика
EastRussiaБизнес получил отсрочку по налогам на 217 млрд рублей
Представители малого и среднего бизнеса в России получили отсрочку по налогам на сумму 217 млрд рублей. Такие данные в ходе совещания с главой государства озвучил министр экономики Максим Решетников.
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Решетников: объем предоставленных бизнесу налоговых отсрочек составил 217 млрд рублей
Коммерсантъвчера в 10:07
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Цена нефти российской марки Urals выросла 6 мая на 4,6 доллара, в северо-западной Европе до 24,7 долларов за баррель, а в южной Европе до 25,3 долларов за баррель.
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В 2002 году Анатолий Быков был осужден за организацию покушения на убийство криминального авторитета Вилора Струганова (Паша Цветомузыка), которое было инсценировано сотрудниками МВД и ФСБ.
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Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
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МИР 24 00:49
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В письме говорится, что 53 интервью изложены на шести тысячах страниц.
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АиФ Карелия 02:20
Наука
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Коронавирус SARS-CoV-2, являющийся причиной болезни COVID-19, быстро распространяется между людьми из-за того, что сочетает в себе геномы разных по свойствам других коронавирусов.
РБК вчера в 16:56
Общество
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Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
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Журналисту RT в Венесуэле угрожали после заявлений о наемниках из США
Корреспонденту Russia Today в Венесуэле Эрике Ортега начали поступать угрозы после публикации в социальной сети Twitter о бывших спецназовцах из США и вторжении в латиноамериканскую страну.
ФАН 01:56
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда готов провести следующий бой в UFC
Metaratings вчера в 17:19
Авто
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Как пояснил основатель MW Motors Морис Уорд, стоимость электрического внедорожника MWM Spartan на европейском рынке составит от €40 000 (более 3 миллионов рублей).
Популярная механика 05 мая в 01:30
Политика
Немецкий депутат призвал немедленно снять антироссийские санкции
Санкции против России должны быть немедленно сняты, заявил в интервью РИА Новости глава германо-российской группы в бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд.
РИА Новости 03:13
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Нойер после развода начал встречаться с 19-летней гандболисткой
Soccer.ru вчера в 08:19
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
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Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
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Общество
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Дэниел Рэдклифф прочел главу из «Гарри Поттера»
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Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Гаджеты
Флагманский Intel Core i9-10900K протестирован в разгоне до 5,4 ГГц по всем ядрам
Как раз одна из последних утечек сообщает о ручном разгоне флагмана серии Intel Core i9-10900K до частоты 5,4 ГГц.
3DNews вчера в 12:05
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Губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал предложения Роспотребнадзора ввести в регионе масочный режим.
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Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Происшествия
В Челябинской области умер девятый пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, это 67-летняя женщина, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 02:54
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56