Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБизнес получит беспроцентные кредиты для выплаты зарплат

Обновлено в 16:08 Премьер Михаил Мишустин заявил, что Сбербанк и ВТБ получат гарантии по 20 млрд рублей для выдачи займов предприятиям малого и среднего бизнеса, чтобы те смогли выплатить зарплату своим сотрудникам.
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