Коронавирус

Вести.RuВести.RuБизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.
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Правительство России выделило 11 миллиардов рублей работающим с COVID-19

ФедералПресс03:52

Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий

ТАСС03:43

Правительство выдаст субсидии бизнесу на профилактику COVID-19

ИА Красная Весна04:06

Мишустин одобрил порядок выдачи выплат бизнесу на профилактику COVID

РЕН ТВ03:29

Мишустин одобрил правила выдачи субсидий бизнесу на профилактику COVID-19

РИА Новости03:20

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

Вести.Ru03:39
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Общество

Максим Фадеев раскрыл секрет похудения

РИА Новости вчера в 07:09
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Политика

Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
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Общество

Более 6600 случаев коронавируса выявили в России за сутки

За сутки в России выявлено 6 632 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Общество

В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности

В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
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Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости вчера в 05:13
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Политика

Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина

Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 03:36
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Армия и оружие

РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие

Мир узнал, какое оружие использует Россия в Сирии - оно попало на видео в ходе парада Победы, который прошел 24 июня на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.
Вечерний курьер 02 июля в 10:14
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Происшествия

Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК

Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
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Политика

Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
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Экономика

В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
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Политика

Поправки к Конституции РФ вступили в силу

Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Происшествия

Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП

Известия вчера в 11:47
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Происшествия

92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
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Общество

В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека

В 84 регионах страны коронавирусной инфекцией заразились 6632 человека.
Вести.Ru 04:09
Автоспорт

Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии

Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт вчера в 11:24
Общество

Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане

Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
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Экономика

Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
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Экономика

В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Кубань 24 02 июля в 10:58
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Культура

В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке

Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
CyberSport.ru вчера в 11:11
Космос

Специалисты объяснили, в чем разница между «Ангарой» и «Протоном»

Актуальные Новости вчера в 03:48
Шоу-бизнес

Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери

Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН вчера в 08:10
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Единоборства

Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца

Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
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Политика

У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами

Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
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Здоровье

В Свердловской области еще пять человек умерли от коронавируса

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:30
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Политика

ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
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Происшествия

В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы

Вашингтон, 4 июля 2020, 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post.
REGNUM вчера в 17:00
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Гаджеты

Огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s показали на фото

Недавно в сети появилась информация о том, что новый смартфон-долгожитель Samsung Galaxy M31s получит батарею ёмкостью 6000 мАч.
Megaobzor.com вчера в 05:07
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Общество

Роспотребнадзор выпустил новые требования к школам и детсадам

Документ устанавливает санитарные правила для создания безопасных условий в школах, детсадах, лагерях, игровых комнатах и других учреждениях.
REGNUM вчера в 13:32
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Религия

Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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