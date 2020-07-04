Коронавирус
Вести.RuБизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.
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Общество
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
РИА Новости вчера в 07:09
Политика
Козак признал отсутствие прорыва на переговорах по Донбассу
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак признал отсутствие прогресса на встрече в Берлине представителей стран "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 02:59
Общество
Более 6600 случаев коронавируса выявили в России за сутки
За сутки в России выявлено 6 632 случая заболевания коронавирусом в 84 регионах.
Телеканал 360° 03:56
Общество
В Москве из-за грозы объявили желтый уровень погодной опасности
В Гидрометцентре объявили желтый — потенциально опасный — уровень погодной опасности в Москве.
РБК 02:25
Общество
Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
РИА Новости вчера в 05:13
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
Объявлению в интернете о продаже рубашки, которую президент Владимир Путин якобы оставил в одном из отелей, верить нельзя, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 03:36
Армия и оружие
РФ продемонстрировала используемое в Сирии оружие
Мир узнал, какое оружие использует Россия в Сирии - оно попало на видео в ходе парада Победы, который прошел 24 июня на территории авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.
Вечерний курьер 02 июля в 10:14
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Политика
Трамп посетит шоу фейерверков у горы Рашмор в честь Дня независимости
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетит 3 июля шоу фейерверков на территории национального мемориала "Гора Рашмор" по случаю Дня независимости США, передает агентство Associated Press.
Газета.Ru вчера в 09:41
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 11:35
Политика
Поправки к Конституции РФ вступили в силу
Поправки к Конституции Российской Федерации вступают в силу в субботу, 4 июля, говорится в тексте указа президента Владимира Путина, подписанного в минувшую пятницу.
Интерфакс вчера в 17:12
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил слова о непризнании актером вины в ДТП
Известия вчера в 11:47
Происшествия
92 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки
По информации оперштаба на субботу, 4 июля, в Алтайском крае у 92 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:40
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 6632 человека
В 84 регионах страны коронавирусной инфекцией заразились 6632 человека.
Вести.Ru 04:09
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт вчера в 11:24
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Экономика
Власти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие.
Известия вчера в 05:22
Экономика
В России расширили перечень пострадавших от эпидемии отраслей
Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет список отраслей, пострадавших в результате действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.
Кубань 24 02 июля в 10:58
Культура
В Fortnite покажут фильм о расовых конфликтах в Америке
Организация OPUS UNITED проведет в Fortnite показ фильма We The People — серии интервью о расовых конфликтах в Америке.
CyberSport.ru вчера в 11:11
Космос
Специалисты объяснили, в чем разница между «Ангарой» и «Протоном»
Актуальные Новости вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Ургант признался, что сам выбрал темнокожего парня для дочери
Телеведущий Иван Ургант рассказал, что «согласовывал и сам выбирал» молодого человека для своей дочери.
ФАН вчера в 08:10
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову, потерявшему отца
Бой между ирландцем и россиянином состоялся в октябре 2018 года. Тогда досрочную победу одержал Хабиб Нурмагомедов.
Vprognoze.ru вчера в 15:37
Политика
У разведки США не нашлось доказательств сговора России с талибами
Американский Национальный совет по разведке подготовил меморандум, в котором говорится об отсутствии доказательств сговора России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ) в Афганистане, сообщает газета The New York Times.
Российская газета 00:50
Здоровье
В Свердловской области еще пять человек умерли от коронавируса
В Свердловской области за последние сутки зарегистрировано 268 новых случаев коронавируса.
Новый День 03:30
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com вчера в 02:34
Происшествия
В США досрочно освободили педофила, осужденного на тысячу лет тюрьмы
Вашингтон, 4 июля 2020, 00:00 — REGNUM В США условно-досрочно освобожден из тюрьмы педофил Питер Мэллори, ранее приговоренный к тысяче лет лишения свободы, сообщает 3 июля New York Post.
REGNUM вчера в 17:00
Гаджеты
Огромный аккумулятор Samsung Galaxy M31s показали на фото
Недавно в сети появилась информация о том, что новый смартфон-долгожитель Samsung Galaxy M31s получит батарею ёмкостью 6000 мАч.
Megaobzor.com вчера в 05:07
Общество
Роспотребнадзор выпустил новые требования к школам и детсадам
Документ устанавливает санитарные правила для создания безопасных условий в школах, детсадах, лагерях, игровых комнатах и других учреждениях.
REGNUM вчера в 13:32
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19