Коронавирус
Вести.RuБизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правда04:19
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В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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«Первые шесть месяцев 2020 года стали самыми теплыми за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России», — рассказал Вильфанд.
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«Челси» возобновил переговоры продлению контракта с нападающим команды Виллианом, сообщает Goal.com.
Спорт-Экспресс 02:18
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На Украине коронавирусом заболели более 45 тыс. человек — Минздрав
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