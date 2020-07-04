Коронавирус
Вести.RuБизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.
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Субсидии на профилактику коронавируса выдадут 500 тыс. предприятий в России
Комсомольская правда04:19
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Общество
В ВОЗ назвали единственное обнадеживающее лекарство против COVID-19
Препарат был одобрен в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 17:41
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Опубликован обновленный текст Конституции
Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 00:04
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31
Здоровье
Еще 3 человека скончались от COVID-19 в Томской области
Три пациента с COVID-19 скончались за минувшие сутки в Томской области, общее число умерших составляет 20 человек, сообщается в субботу на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
РИА Томск 03:41
Хоккей
Стал известен лучший защитник Кубка Стэнли по версии сайта НХЛ
Официальный сайт НХЛ поделился рейтингом лучших защитников лиги среди клубов, которые участвуют в розыгрыше Кубка Стэнли-2020.
Sport.ru 03:26
Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
Суточный прирост заразившихся COVID-19 в России составил 6632 человека, общее число заболевших превысило 674 тыс. Из них 224,2 тыс. случаев зарегистрированы в Москве, 58,7 тыс. — в Московской области, 25,2 тыс. — в Санкт-Петербурге и 18,3 тыс. — в Нижегородской области.
РБК 04:14
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил двукратно увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости.
RT на русском 00:00
Происшествия
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера.
РИА Новости вчера в 16:43
Единоборства
Бернс заразился коронавирусом, его бой с Усманом на UFC 251 отменен
Участник главного боя ивента - Гилберт Бернс (19-3) - выбыл из поединка против Камару Усмана (16-1) после того, как его тест на коронавирус дал положительную реакцию.
Газета.Ru 03:40
Футбол
Гол 17-летнего хавбека «Ростова» Романова признан лучшим в июне в РПЛ
Первое место занял мяч 17-летнего полузащитника «Ростова» Романа Романова в игре с «Сочи» (1:10).
Sports.ru 03:13
Общество
Роспотребнадзор запретил выезд детей в лагеря других регионов
На фоне распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор запретил детский отдых в лагерях за пределами регионов.
Kazanfirst.ru 04:05
Политика
Песков прокомментировал объявление о продаже рубашки Путина
На популярном сайте частных объявлений появилось сообщение о продаже рубашки президента, которая якобы была забыта в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде.
РИА Новости 03:36
Космос
Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
РИА Новости вчера в 09:40
Армия и оружие
НАТО обеспокоено активностью российских подлодок в Северной Атлантике
В декабре прошлого года германская медиагруппа RND со ссылкой на доклад НАТО сообщила о том, что активность российских субмарин в 2019 году достигла самого высокого уровня со времени завершения холодной войны.
Известия 02 июля в 20:52
Происшествия
Европейские правозащитники попросили Бастрыкина расследовать смерть 23-летней чеченки
Акценты 04:05
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
Общество
В США зарегистрирован новый рекорд по числу заразившихся коронавирусом
В США за сутки коронавирусом заразились 57,5 тыс. человек — это самый высокий прирост с начала пандемии, передает The Washington Post.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Футбол
Диего Марадона продолжает лечение от алкогольной зависимости
Аргентинский доктор Леопольдо Луке рассказал о борьбе Диего Марадоны с алкогольной зависимостью. Слова лечащего врача передаёт «Infobae».
ГЛАС.RU вчера в 23:56
Происшествия
Замглавы Минобрнауки не признает вину по делу о крупном мошенничестве
Заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич не признает вину в хищении 40 млн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Коммерсантъ 04:39
Общество
Экс-директор «Уральских пельменей» объяснил скандальный уход из шоу
Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский объяснил причины своего ухода из шоу "Уральские пельмени". Состав коллектива распался в 2015 году.
РИА Новости 01:51
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Политика
Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ
Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости вчера в 19:29
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Футбол
Чемпионат России. «Локомотив» примет «Сочи», «Спартак» сыграет с «Тамбовом»
Сегодня будут сыграны пять матчей 26-го тура чемпионата России. «Динамо» примет тульский «Арсенал», который сменил главного тренера.
Спорт БИЗНЕС Online 01:55
Здоровье
Минздрав РФ назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В Минздраве России назвали Архангельскую область регионом с наиболее высоким показателем заболеваемости злокачественными новообразованиями.
ФАН вчера в 00:28
Армия и оружие
Украина провела испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2
Одно из подразделений Вооруженных сил украинского государства провело испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar ТВ2, который выпущен Турцией.
ПолитРоссия 04:50
Футбол
В РПЛ не исключили проведение матча за Суперкубок России за рубежом
Коммерческий директор РПЛ Павел Суворов заявил, что поединок за Суперкубок России 2020 года может состояться в зимнее время.
Vprognoze.ru 03:44
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19