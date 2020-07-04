Коронавирус
Вести.RuБизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.
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Общество
Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс. человек
За последние сутки в стране скончались 168 человек, общее количество летальных исходов достигло 10 027.
РБК 03:35
Здоровье
Говорят, отсутствие секса опасно для здоровья, а женщины без него быстро стареют. Отвечают врачи
По мнению кандидата медицинских наук, врача акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики Евгении Пекаревой, отсутствие секса в жизни женщины никак не отразится на ее здоровье, как общем, так и репродуктивном.
НГС.Кемерово вчера в 23:00
Происшествия
Адвокат рассказал, как защита Ефремова может доказать его невиновность
Адвокат Сергей Жорин в беседе с "Пятым каналом" объяснил, каким образом защита Михаила Ефремова может доказать невиновность актера.
РИА Новости вчера в 16:43
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru вчера в 06:19
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в беспилотном режиме
В 2016 году экс-начальник главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко говорил в интервью РИА Новости, что беспилотный роботизированный вариант новейшего танка Т-14 "Армата" будет создан в 2018 году.
РИА Новости вчера в 20:03
Общество
Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в родном селе в Дагестане
Заслуженного тренера России Адбулманапа Нурмагомедова похоронили в его родном дагестанском селе Кироваул Кизилюртовского района.
Известия вчера в 20:58
Политика
Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Тульская служба новостей вчера в 09:36
Экономика
В Госдуме предложили увеличить имущественный налоговый вычет
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил увеличить суммы, из которых граждане могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости, сообщает РТ со ссылкой на письмо парламентария на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
РИА Новости 01:19
Общество
Усомнившийся в статистике по коронавирусу демограф уволен из Росстата
Алексей Ракша участвовал в подготовке материала «Медиазоны» о расхождениях официальной статистики с реальным числом умерших, давал комментарий «Медузе» для расследования о возможных манипуляциях с данными.
Коммерсантъ вчера в 12:52
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
Происшествия
Генпрокуратура отменила постановление о деле против следователя СК
Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела о взятке против сотрудника Следственного комитета, сообщается на сайте СК.
РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов попал в больницу из-за проблем с сердцем
Известия вчера в 20:46
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до 2021 года
Роспотребнадзор из-за коронавируса запретил проведение массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и молодежи, говорится в постановлении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Газета.Ru вчера в 12:58
Культура
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
CT news вчера в 05:55
Общество
В Калининградской области за сутки выявили 18 новых случаев COVID-19
Накануне в Калининградской области за сутки выявили 15 новых случаев COVID-19, у семи пациентов диагностирована пневмония.
Клопс 03:30
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Компания Great Wall запустила в продажу на домашнем рынке новую модификацию внедорожной версии пикапа Great Wall Pao под названием Offroad, являющуюся самым экономичным исполнением флагманской модели.
Picsnews.net вчера в 02:16
Политика
Кравчук заявил, что Россия «поможет» Украине восстановить Донбасс
Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с порталом "НСН" прокомментировал заявление о том, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева.
РИА Новости 02 июля в 19:57
Общество
В России зафиксировали 6632 новых случая заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 6632 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах.
Lenta.ru 03:30
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Лидер группировки «Ленинград» впервые за два года показал, как выглядит его четвертая жена.
CT news вчера в 06:19
Авто
Lamborghini показала скоростную яхту стоимостью 235 миллионов рублей
Цена яхты по текущему курсу составила 235 миллионов рублей.
АБН вчера в 16:44
Автоспорт
Хэмилтон стал лучшим по итогам второй практики Гран-при Австрии
Британец Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», показал лучшее время по итогам второй практики стартового этапа сезона.
Советский спорт вчера в 11:24
Общество
Пособие до 60 тыс. руб. получит часть россиян в ближайшие два месяца
Если случаи заражения среди пациентов медучреждения были зафиксированы, сотрудники получат по 35 тыс.
Цензуры.Нет вчера в 15:31
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Разработчики анонсировали пять новых функций, которые скоро появятся в приложении.
АБН вчера в 02:29
Общество
Лукашенко предложил Сбербанку инвестировать в экономику Белоруссии
REGNUM вчера в 17:39
Футбол
Атлетико — Мальорка 3:0
Metaratings вчера в 17:55
Политика
Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине
Во время встречи политических советников глав государств «нормандской четверки» в Берлине состоялся обстоятельный разговор, но прорыва на переговорах не произошло.
Известия 01:02
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости вчера в 10:48
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости вчера в 13:24
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 вчера в 12:31