Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил правила выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19, сообщается на сайте правительства. Документ коснется около полумиллиона компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированных НКО.

Бизнес получит дополнительные субсидии на борьбу с COVID-19

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