Бизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня 16 марта 2020 года на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписано постановление о создании координационного совета по борьбе с инфекцией.

Бизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Политика Власти рассматривают возможность закрытия границ В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.

Общество Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.

Шоу-бизнес Ольга Куриленко заразилась коронавирусом Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

Здоровье ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19 Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.

Политика ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.

Политика В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.

Общество В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.

Шоу-бизнес Симоньян сообщила о новой беременности "Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.

Финансы Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.

Происшествия Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края Первый и единственный заболевший коронавирусом в Пермском крае чувствует себя хорошо, у него нет температуры, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.

Общество Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.

Экономика Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20% Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.

Экономика ФРС США рекордно снизила ключевую ставку В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.