Коронавирус
Современный ПредпринимательБизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса
Бизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня 16 марта 2020 года на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписано постановление о создании координационного совета по борьбе с инфекцией.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
Политика
Власти рассматривают возможность закрытия границ
В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Общество
Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
Шоу-бизнес
Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Здоровье
ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19
Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
Политика
ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию
Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
Политика
В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
Политика
Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса
Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
Общество
С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически
Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Общество
В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом
Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
Шоу-бизнес
Симоньян сообщила о новой беременности
"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Общество
Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов
Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Политика
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию
Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
Общество
В России школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса
Меры по возможному продлению школьных каникул будут рассмотрены, но пока неизвестно, как долго детям придется сидеть дома.
Общество
Весенние каникулы в нижегородских школах начнутся 18 марта
Весенние каникулы в нижегородских школах в этом году начнутся 18 марта и продлятся до 28 марта.
Единоборства
Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым
Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Финансы
Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов
Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Общество
В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек
Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
Происшествия
Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края
Первый и единственный заболевший коронавирусом в Пермском крае чувствует себя хорошо, у него нет температуры, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Шоу-бизнес
Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники
Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Общество
Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России
Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Общество
Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге
В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
Политика
Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро
Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
Экономика
ФРС США рекордно снизила ключевую ставку
В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
Здоровье
Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось
На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Армия и оружие
Индия решила купить 400 российских танков Т-90С
Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.