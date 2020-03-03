Коронавирус

Современный ПредпринимательСовременный ПредпринимательБизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса

Бизнес получит поддержку в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня 16 марта 2020 года на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подписано постановление о создании координационного совета по борьбе с инфекцией.
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Мишустин поручил срочно подготовить план мер в связи с коронавирусом

Российская газета06:17

К концу завтрашнего дня в России должен быть подготовлен план первоочередных действий в связи с коронавирусом

Эхо Москвы04:34

Мишустин поручил срочно подготовить план мер в связи с коронавирусом

ТАСС02:56

Мишустин поручил подготовить план поддержки экономики

Известия04:06

Российскую экономику поддержат на фоне коронавируса

Lenta.ru04:01

План первоочередных действий из-за коронавируса подготовят в России

Телеканал 360°05:16

Мишустин: объем предоставляемых субсидий малым и средним предприятиям будет увеличен

Интерфакс02:56
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Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые.
RT на русском 13:56
Политика

Власти рассматривают возможность закрытия границ

В заявлении отмечено, что ограничения на въезд из Белоруссии вводятся из-за того, что власти этой страны не принимают рекомендации Всемирной организации здравоохранения по перекрытию границ и ситуация с вирусом там хуже, чем в России.
Коммерсантъ 12:11
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Шоу-бизнес

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.
Газета.Ru 02:43
Здоровье

ПФР дал рекомендации пожилым россиянам из-за риска заражения COVID-19

Россиянам в возрасте от 60 лет из-за высокого риска заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и возможных осложнений рекомендуется сократить поездки на общественном транспорте и реже посещать публичные места.
RT на русском 12:48
Политика

ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом.
ТАСС 12:06
Политика

В МИД Белоруссии прокомментировали закрытие границы с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на границе с Белоруссией вводится ограничение на пропуск граждан.
REGNUM 04:24
Политика

Лукашенко: Россия вся полыхает от коронавируса

Политик констатировал, что «Россия вся полыхает от коронавируса», отмечает БелТА. При этом он назвал РФ «родной».
News.ru 05:28
Общество

С 2021 года пенсии могут начать назначать автоматически

Внести в Государственную Думу законопроект, предполагающий введение с 2021 года беззаявительного механизма назначения пенсий, намерен Минтруд России.
Газета.Ru 03:50
Общество

В Самарской области подтверждено три случая заражения коронавирусом

Ситуация находится под контролем оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области.
СОВА 10:09
Шоу-бизнес

Симоньян сообщила о новой беременности

"Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна", - добавила Симоньян.
Газета.Ru 03:43
Общество

Умер сооснователь «Гражданской обороны» Константин Рябинов

Музыкант, сооснователь панк-группы "Гражданская оборона" Константин Рябинов (Кузя УО) скончался в Санкт-Петербурге, сообщил публицист Вадим Лурье.
Интерфакс 13:21
Политика

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию

Конституционный суд признал законными поправки в Конституцию. Об этом говорится в решении суда.
РБК 10:41
Общество

В России школьные каникулы могут продлить из-за коронавируса

Меры по возможному продлению школьных каникул будут рассмотрены, но пока неизвестно, как долго детям придется сидеть дома.
RuNews24.ru 08:39
Общество

Весенние каникулы в нижегородских школах начнутся 18 марта

Весенние каникулы в нижегородских школах в этом году начнутся 18 марта и продлятся до 28 марта.
Нижегородская Правда 12:45
Единоборства

Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Live24 11:38
Финансы

Рубль продолжил падение к евро на открытии торгов

Рубль продолжил падение к евро и доллару на открытии торгов 16 марта. Так, курс доллара вырос на 3,15% и составил 74,9 рубля.
Деловое.ТВ 04:59
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены

Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
АБН 06:54
Общество

В Подмосковье запретили мероприятия с участием более 50 человек

Власти Московской области ужесточили требования к проведению массовых мероприятий из-за распространения коронавируса, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Instagram.
РБК 13:52
Происшествия

Медики сообщили о состоянии зараженного COVID-19 жителя Пермского края

Первый и единственный заболевший коронавирусом в Пермском крае чувствует себя хорошо, у него нет температуры, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
РИА Новости 02:20
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Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости 14:00
Общество

Синоптики прогнозируют температурные аномалии в России

Синоптики Гидрометцентра России в ближайшее время прогнозируют температурные аномалии в нескольких регионах страны.
RuNews24.ru 04:59
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Общество

Детские сады закрывают на карантин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге детские сады закрывают на карантин из-за коронавируса. Школы переводят на дистанционное обучение.
Известия 04:19
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН вчера в 05:26
Политика

Зеленский призвал украинцев сидеть дома и закрыл метро

Зеленский призвал Кабмин с 17 марта запретить работу ТРЦ, ресторанов и других развлекательных заведений в Украине.
SM News 12:21
Экономика

ФРС США рекордно снизила ключевую ставку

В Федеральной резервной системе (ФРС) США в рамках борьбы с экономическими последствиями коронавируса максимально снизили ключевую ставку.
МИР 24 вчера в 17:42
Здоровье

Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось

На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.
Kursk.com 02:25
Армия и оружие

Индия решила купить 400 российских танков Т-90С

Вооружённые силы Индии решили закупить ещё 400 российских танков Т-90С, производимых в стране по лицензии.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
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