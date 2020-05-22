Экономика
Lenta.ruБизнес получит право расторгать договоры аренды без штрафов
Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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Госдума разрешила арендаторам досрочно и без штрафов расторгать договоры
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:58, Ашберн
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