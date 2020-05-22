с чего всё началось

Госдума в третьем чтении 22 мая приняла правительственный закон, который, в частности, предоставит пострадавшим от коронавируса предприятиям малого и среднего бизнеса возможность досрочно расторгать договоры аренды недвижимости без штрафных санкций.

Общество В России выявлено 8599 новых случаев коронавируса За сутки в России полностью выздоровели 5363 человека. Общее число инфицированных приблизилось к 350 тысячам человек. 41

Космос На орбите Юпитера обнаружили аномальный астероид Ученые обнаружили в Солнечной системе аномальный астероид, который внешним видом больше напоминает комету. Ему присвоили название 2019 LD2. 7

Политика США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга Вашингтон может ввести санкции в отношении Китая в случае принятия законопроекта о национальной безопасности. 90

Происшествия Полковник спецслужбы арестован за хищения 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова. 18

Футбол Кубок Белоруссии. БАТЭ победил «Динамо-Брест» в финале турнира Решающий гол команда из Борисова забила на 120-й минуте. БАТЭ стал победителем Кубка в четвертый раз в истории.

Общество Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов Наибольшие социальные бюджетные расходы в России зафиксированы в столичных и сырьевых регионах, список замыкают Чукотка и Камчатка, причем разрыв в объемах соцрасходов из консолидированных бюджетов отличается в разы, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Общество Больные коронавирусом работали на стройке в Иркутске У всех домочадцев, 291 человека, начали брать анализы на COVID-19, но 90 человек решили скрыться и уехали на стройку, где и жили. 4

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 508

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 468

Общество Глава Крыма сделал платным пребывание туристов в обсерваторах Глава Крыма Сергей Аксёнов с 24 мая сделал пребывание в обсерваторах платным для тех, кто прибыл на полуостров из других регионов. 22

Общество На Курганскую область надвигаются ливни, град, ураганный ветер Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 25 мая и ночью 26 мая по области ожидается очень сильный ветер 25-30 м/с, сильный ливень, крупный град, грозы. 3

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии «Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту. 148

Политика Алиханов отреагировал на оценку советником Трампа роли Калининграда Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой. 1,7K

Наука Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам. 1