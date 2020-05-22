с чего всё началось

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который разрешает предприятиям малого и среднего бизнеса в одностороннем порядке разрывать договор аренды без штрафных санкций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Госдума приняла поправки о разрыве договоров аренды. Что думает бизнес

Общество В России за сутки умерло рекордное число заразившихся COVID-19 В последний раз наибольшее число смертельных случаев за сутки в России регистрировали 22 мая, когда в стране умерли 150 заразившихся коронавирусом человек. 4

Общество Новый трейлер постапокалиптической игры Paradise Lost Игра разрабатывается для РС и консолей, и выйдет в 2020 году. В Steam уже можно добавить Paradise Lost в список желаемого. 1

Политика Володин: США вбросами пытаются подорвать доверие к Путину Москва, 24 мая 2020, 14:22 — REGNUM Многие СМИ и блогеры не осознают, что их используют ЦРУ и госдеп США, чтобы разрушить Россию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 417

Шоу-бизнес Лариса Гузеева: «Замечала, как муж смотрит на моих худых подружек» Лариса Гузеева представила новое шоу «На даче!», в рамках которого будет приезжать в семьи, находящиеся на карантине и решать их проблемы.

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Политика Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы". 1,3K

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Общество В Японии с 25 мая отменят режим ЧС В результате с 25 мая в Японии будет полностью отменен режим ЧС, который был введен в начале апреля из-за пандемии. 2

Общество Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда». 30

Общество В Гонконге возобновились массовые протесты В Гонконге возобновились массовые акции протеста после того, как китайское правительство 21 мая неожиданно предложило ввести там закон о национальной безопасности.

Общество В России выявили минимум с начала мая заболевших COVID-19 за сутки За последние сутки в России выявили 8599 случаев заражения COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Общество Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. 1,9K