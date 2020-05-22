Экономика
РБКГосдума приняла поправки о разрыве договоров аренды. Что думает бизнес
Госдума во втором чтении приняла законопроект, который разрешает предприятиям малого и среднего бизнеса в одностороннем порядке разрывать договор аренды без штрафных санкций. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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