Экономика

Газета.RuГазета.RuГосдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Если сторонам не удастся договориться о снижении стоимости аренды, то арендатор будет вправе не позднее 1 октября 2020 года расторгнуть договор. Данный законопроект уже одобрен во втором чтении, третье чтение запланировано на 22 мая.
Читать в источнике
Комментировать105

Подробнее о событии

Комитет СФ поддержит принятый Думой закон о праве расторгать договоры аренды без штрафов

ТАСС09:52

Госдума приняла закон о праве арендаторов досрочно расторгнуть контракт

Коммерсантъ06:33

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

РИА Новости05:27

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

РБК06:33

Госдума приняла закон о расторжении аренды

Forbes06:05

Госдума приняла закон о расторжении аренды без штрафов

Российская газета05:40

Эксперт предложил распространить закон о досрочном расторжении арендных договоров на иностранные компании

Интерфаксвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Наука

Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев

iReactor 10:08
15
Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители.
Lenta.ru 02:40
77
Общество

Законопроект о переносе обязательств туроператоров принят в 3 чтении

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, позволяющий Правительству устанавливать возможность и условия переноса исполнения обязательств для туроператоров.
Travel Russian News 09:17
3
Шоу-бизнес

Венсан Кассель попал в больницу после ДТП

Lisa.ru 10:15
Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
621
Футбол

Слуцкий: в «Рубине» не стоит вопрос денег и первого места

Слуцкий возглавляет «Рубин» с декабря 2019 года. Ранее специалист работал с голландским «Витессом».
RT на русском 10:21
Происшествия

Отправившему фото Мюллера в «Бессмертный полк» предъявили обвинения

Следственный комитет предъявил обвинения жителю Волгограда, который, по данным следствия, разместил фото главы гестапо Генриха Мюллера на сайте акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 07:51
206
Происшествия

В авиакатастрофе в Пакистане нашли выжившего

Уралинформбюро 10:13
1
Армия и оружие

Пушилин разрешил войскам ДНР отвечать на обстрелы ВСУ

Войскам ДНР отдан приказ открывать ответный огонь.
ИА Новороссия вчера в 15:27
13
Шоу-бизнес

Алена Гаврилова впервые прокомментировала развод с Эмином Агаларовым

Модель Алена Гаврилова в своем микроблоге решила разъяснить ситуацию, связанную с разводом с певцом Эмином Агаларовым.
Bimru.ru 06:33
13
Общество

В «Ахмате» рассказали о состоянии Рамзана Кадырова

РИА Новости 10:20
13
Общество

Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так

Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс раскритиковал идею раздавать деньги всем россиянам просто так в условиях пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:27
36
Политика

Стали известны сроки снятия ограничений в российских регионах

Снять ограничения из-за пандемии коронавируса большинство российских регионов смогут в начале июня.
Профиль 10:20
35
Общество

В Петербурге разрешили прощание с умершими

Как сообщает администрация Петербурга, сейчас проведение церемонии прощания возможно, но только в тех случаях, когда достоверно известно, что у умершего не было COVID-19.
Российская газета 10:28
12
Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.
Газета.Ru 10:54
57
Гаджеты

Xiaomi представила 43-дюймовый телевизор по цене бюджетного смартфона

Life.ru 07:15
4
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
678
Происшествия

В Тверской области завели дело после вспышки COVID-19 в интернате

В Тверской области завели уголовное дело против двух сотрудников ГКОУ «Кимрская школа-интернат» по факту массового заражения воспитанников и сотрудников учреждения.
РБК 08:43
2
Здоровье

В Свердловской области еще 174 человека заболели коронавирусом

В Свердловской области за последние сутки новый тип коронавируса подтвердился еще у 174 человек: заболели 82 жителя Екатеринбурга, 14 жителей Нижнего Тагила, 11 жителей Верхней Пышмы, 7 жителей Березовского, а также многих других муниципалитетов.
JustMedia вчера в 03:25
236
Шоу-бизнес

Состояние сатирика Анатолия Трушкина резко ухудшилось

StarHit.ru 07:00
3
Здоровье

Россиянам назвали поводы для вызова скорой при коронавирусе

В случае заражения коронавирусом скорую следует вызывать в крайнем случае.
Lenta.ru 09:20
4
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
297
Общество

Суд в Нидерландах обязал бабушку удалить из фейсбука фото ее внуков

Суд в Нидерландах обязал женщину удалить фотографии ее внуков, которые она опубликовала в фейсбуке и на платформе Pinterest без разрешения родителей.
Телеканал RTVI вчера в 15:53
Политика

Россия рассказала о нарушении США Договора по открытому небу

МИД России получил от США уведомление о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН).
Lenta.ru 08:25
21
Происшествия

В Москве нашли голову мужчины в мусорном пакете

Следователи завели уголовное дело об убийстве после того, как в лесополосе в Москве была найдена голова мужчины в мусорном пакете, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
РИА Новости 10:33
Кино

Темнокожий князь в сериале «Великая» возмутил русских зрителей

Общественный контроль 07:15
465
Политика

Лукашенко призвал не становиться перед Россией на колени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия отказывается сотрудничать с Минском в разработке ракет и предоставлять полигон для испытаний, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:47
461
Теннис

Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

Sports.ru 07:40
Общество

Анна Попова: Россия вышла на плато по коронавирусу

22.05.2020 Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщила 22 мая, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
Портал Поиск 10:17
33
Общество

Росздравнадзор объяснил, с чем связан положительный тест на антитела

Положительный тест на антитела может быть связан как с текущим штаммом коронавируса, так и с другими ранее выявленными, сообщается на сайте Росздравнадзора.
РИА Новости 10:24
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное