Большая четверка бизнес-объединений России в коллективном письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину попросила перенести плановые проверки организаций на следующий год. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Бизнес попросил Мишустина перенести плановые проверки на следующий год

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