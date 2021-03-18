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РБК
РБК

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.В источнике
РБК
Комсомольская правда - Сахалин

Подробнее о событии

«Опора России» призвала Минфин отказаться от возврата к «налогу на модернизацию»

Forbes19:53

Бизнесмены просят Минфин не возвращать налог на движимое имущество

ИА Красная Весна19:39

Бизнесмены просят правительство не возвращать налог на движимое имущество

BFM.ru17:19

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

РБК17:00
Интересное

В РФ занялись допанализом мер по сдерживанию цен на сахар и масло

Ведомства проводят дополнительный анализ цен на сахар и подсолнечное масло и мер по сдерживанию их роста на фоне продолжающегося подорожания этих продуктов на мировом рынке, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Интерфаксвчера в 14:07

В Японии прошли успешные стендовые испытания новой ракеты-носителя H-III

"В качестве одного из этапов по подготовке к запуску H-III на территории космодрома Танэгасима [на юго-западе Японии] были проведены успешные криогенные испытания [по заправке баков ракеты]", - подчеркивается в заявлении JAXA.
ТАССвчера в 22:42

Украину с начала 2020 года покинули более 66 тысяч медработников

С начала 2020 года из Украины выехали более 66 тысяч украинских врачей и медработников, сообщают эксперты Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова в отчете, опубликованном 18 марта на официальном сайте организации.
ИА Красная Весна17:47