Ведомства проводят дополнительный анализ цен на сахар и подсолнечное масло и мер по сдерживанию их роста на фоне продолжающегося подорожания этих продуктов на мировом рынке, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"В качестве одного из этапов по подготовке к запуску H-III на территории космодрома Танэгасима [на юго-западе Японии] были проведены успешные криогенные испытания [по заправке баков ракеты]", - подчеркивается в заявлении JAXA.
С начала 2020 года из Украины выехали более 66 тысяч украинских врачей и медработников, сообщают эксперты Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова в отчете, опубликованном 18 марта на официальном сайте организации.