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В сентябре 2020 года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021–2023 годы предупреждал, что может вновь включить движимое имущество в объекты налогообложения, но при этом снизить предельную ставку налога на имущество, которая в настоящее время равна 2,2% от его среднегодовой стоимости.

С чего всё началось Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. РБК 17:00