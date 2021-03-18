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РБК
РБК

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

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В сентябре 2020 года Минфин в документе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2021–2023 годы предупреждал, что может вновь включить движимое имущество в объекты налогообложения, но при этом снизить предельную ставку налога на имущество, которая в настоящее время равна 2,2% от его среднегодовой стоимости.В источнике
РБК
Газета.Ru
Комсомольская правда - Сахалин
SIA.ru
Телеканал 360°
ПРАЙМ
С чего всё началось

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.
РБК17:00

Подробнее о событии

Бизнес просит правительство не возвращать налог на движимое имущество

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