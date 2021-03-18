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РБК
РБК

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии», — написал в письме министру финансов Антону Силуанову 12 марта президент «Опоры» Александр Калинин.В источнике
РБК
Газета.Ru
Комсомольская правда - Сахалин
Телеканал 360°
С чего всё началось

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года.
РБК17:00

Подробнее о событии

Бизнес просит не возвращать налог на движимое имущество

Газета.Ru20:54

Бизнесмены попросили не возвращать налог на движимое имущество

Телеканал 360°20:24

Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество

РБК17:00

Бизнесмены просят Минфин не возвращать налог на движимое имущество

ИА Красная Весна19:39

Бизнесмены просят правительство не возвращать налог на движимое имущество

BFM.ru17:19

«Опора России» призвала Минфин отказаться от возврата к «налогу на модернизацию»

Forbes19:53
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