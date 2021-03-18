«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии», — написал в письме министру финансов Антону Силуанову 12 марта президент «Опоры» Александр Калинин.

С чего всё началось Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. РБК 17:00