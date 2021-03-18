В конце 2019 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП, представляет интересы крупного бизнеса) предлагал дать выбор предпринимателям: платить налог по действующей максимальной ставке 2,2% с недвижимости и не платить с движимого имущества или платить за движимое и недвижимое имущество по единой ставке 1,1%.

С чего всё началось Бизнес попросил правительство не возвращать налог на движимое имущество Организация «Опора России» попросила Минфин России не вводить заново налог на движимое имущество, который платился в региональные бюджеты и был отменен с 2019 года. РБК 17:00