Экономика

РБКРБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
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с чего всё началось

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
РБКвчера в 23:00

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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

РБКвчера в 23:00

Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс

Коммерсантъвчера в 23:40

Бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

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Банки сговорились против бизнеса

Deita.ru02:30

РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание

Будущее России. Национальные проекты01:23

Российский бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

ГЛАС.RU01:56
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