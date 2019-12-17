Экономика
РБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
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Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс
Коммерсантъвчера в 23:40
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