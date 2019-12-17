Экономика

РБКРБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

РБКвчера в 23:00

Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс

Коммерсантъвчера в 23:40

Бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

News.ru00:36

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

АБН00:37

РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание

Будущее России. Национальные проекты01:23

Бизнес просит ФАС проверить тарифы банков на кассовое обслуживание

Retail & Loyalty01:38
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Экономика

Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».
РБК 15 декабря в 17:00
Кино

Российский мультфильм попал в шорт-лист премии «Оскар»

РБК вчера в 21:51
Экономика

Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж

Что произошло Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не выполнила план продаж лайнера Sukhoi Superjet 100 на 2019 год.
РБК 01:22
Политика

Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
RT на русском 01:40
Политика

В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже

11 ноября глава ДНР Денис Пушилин раскритиковал опубликованный украинский вариант коммюнике саммита в Париже.
RT на русском 01:27
Наука

Ученые раскрыли тайну истуканов острова Пасхи

Международная группа археологов раскрыла тайну моаи – каменных истуканов на острове Пасхи.
Вести.Ru 01:09
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Технологии

Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ

Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
News.ru 00:06
Армия и оружие

Глава Пентагона отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

РИА Новости вчера в 21:38
Политика

Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ

Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
REGNUM 01:40
Общество

В двух любимых у россиян марках чая нашли пестициды

Роскачество выявило пестициды в чае двух марок.
Вести.Ru вчера в 06:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета 15 декабря в 17:00
Общество

Россиян ожидают восемь коротких рабочих недель в 2020 году

Восемь коротких рабочих недель ждут россиян в связи с праздниками и переносом выходных в 2020 году.
ТАСС 00:58
Космос

SpaceX запустила ракету Falcon 9

Компания SpaceX осуществила пуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT-18/Kacific1.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество

Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»

Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Газета.Ru вчера в 22:20
Политика

«Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения

Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.
Известия 00:49
Происшествия

Депутата Переславля задержали по подозрению в убийстве

Председателя фракции "Единая Россия" в Переславле-Залесском Владимира Корнилова подозревают в убийстве.
Газета.Ru вчера в 18:14
Армия и оружие

Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов

В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.
Avia.pro вчера в 16:22
Армия и оружие

Ракетным войскам стратегического назначения исполняется 60 лет

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
Вести.Ru вчера в 16:10
Происшествия

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
РИА Новости вчера в 20:52
Авто

В России стартуют продажи самого быстрого Bentley Bentayga

Компания Bentley объявила о начале продаж двух особых версий Bentley Bentayga, которые получили название Speed и Design Series от ателье Mulliner.
Motor вчера в 04:53
Здоровье

Василий Голубев поручил проработать вопросы здравоохранения в Ростовской области

16 декабря Василий Голубев провел совещание, на котором обсуждалось выполнение федеральнойпрограммы «Здравоохранение» в Ростовской области.
Rostov gazeta вчера в 11:46
Технологии

Баг Chrome 79 для Android приводил к удалению данных пользователей

Разработчики обнаружили в новой версии проблему WebView, которая затрагивала сторонние приложения Android и приводила к потере пользовательских данных.
News.ru вчера в 08:30
Общество

Названы сроки госиспытаний боевых машин на платформе «Бумеранг»

В России госиспытания бронетранспортера и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колесной платформе «Бумеранг» начнутся летом следующего года.
REGNUM 01:34
Политика

Власти Украины решили ввести двойное гражданство

Власти Украины приняли решение «узаконить идею» двойного гражданства.
РБК вчера в 23:16
Политика

Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала

Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».
Взгляд.ру вчера в 16:28
Хоккей

20-й гол Панарина в сезоне не спас «Рейнджерс» от поражения

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин отличился в пятой игре подряд в регулярном чемпионате НХЛ.
ProstoProSport вчера в 22:33
Общество

Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx

Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 13:58
Футбол

Переход Мирзова в тульский «Арсенал» назван полным бредом

Клюев считает неуместными спекуляции СМИ о переходе его клиента в тульский «Арсенал» на правах аренды.
Молодой коммунар 01:09
Политика

Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина

Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
АМИТЕЛ вчера в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное