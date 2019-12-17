Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.

Экономика Минфин предложил ввести минимальную доходность от управления пенсиями НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил он: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Политика Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

Шоу-бизнес Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».

Общество В Гидрометцентре предупредили о снежном январе Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.

Политика «Нафтогаз» оспорил право фирмы из США на разработку месторождения Украинская государственная компания «Нафтогаз» подала в суд иск с требованием отменить сделку с американской фирмой Ukrainian Energy на разработку крупного нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области.

Армия и оружие Россия потратит в 2020 году на оборону 200 млрд. долларов В связи с нестабильной ситуацией в мире, Россия колоссально увеличит затраты на оборону своих границ и национальных интересов – в 2020 году они составят порядка 200 млрд. долларов, что значительно выше, чем тратит на оборону Китай, но почти в четыре раза меньше, чем тратят США.

Авто В России стартуют продажи самого быстрого Bentley Bentayga Компания Bentley объявила о начале продаж двух особых версий Bentley Bentayga, которые получили название Speed и Design Series от ателье Mulliner.

Политика Порошенко внес залог в 800 тыс. долларов за украинского генерала Бывший украинский президент Петр Порошенко внес залог в размере около 800 тыс. долларов за генерала Дмитрия Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов, сообщила партия Порошенко «Европейская солидарность».

Общество Rambler попросит прекратить уголовное дело против Nginx Совет директоров Rambler Group поручил менеджменту холдинга обратиться в правоохранительные органы для прекращения уголовного дела против веб-сервера Nginx, говорится в сообщении, поступившем в "Ъ".