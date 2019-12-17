Экономика
РБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
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с чего всё началось
Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.РБКвчера в 23:00
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Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс
Коммерсантъвчера в 23:40
РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание
Будущее России. Национальные проекты01:23
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