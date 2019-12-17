Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.

с чего всё началось

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.

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