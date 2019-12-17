Экономика

РБКРБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
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с чего всё началось

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
РБКвчера в 23:00

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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

РБКвчера в 23:00

Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс

Коммерсантъвчера в 23:40

Бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

News.ru00:36

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

АБН00:37

Банки сговорились против бизнеса

Deita.ru02:30

РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание

Будущее России. Национальные проекты01:23

Российский бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

ГЛАС.RU01:56
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 05:21, Ашберн
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Кремль допустил передачу Франции останков близкого друга Наполеона

Москва готова передать Франции останки соратника Наполеона генерала Шарля-Этьена Гюдена, если по дипломатическим каналам поступит соответствующий запрос, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
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В Татарстане арестовали полицейского за использование рабского труда

Садыков утверждает, что его насильно увез в другой район Динар Гафиятов. Полицейский якобы заставлял мужчину работать на ферме своего отца.
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Бактерии в верхних дыхательных путях связаны с симптомами астмы

Ученые обнаружили, что у детей, имеющих тяжелую форму астмы, в верхних дыхательных путях часто наблюдаются бактерии Staphylococcus, Streptococcus и Moraxella.
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Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал о самых опасных алкогольных напитках, которые быстрее приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Известия вчера в 20:32
Политика

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RuNews24.ru вчера в 14:54
Кино

Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»

Газета.Ru вчера в 18:33
Политика

На Украине анонсировали новые санкции против России

Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
ТАСС 04:31
Политика

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
РИА Новости вчера в 15:31
Политика

Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева (ЕР) считает политической провокацией публикации о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с уголовниками.
РИА Новости 04:19
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СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия

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Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи

Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
РИА Новости вчера в 22:33
Политика

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"Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает РИА Новости.
Вести.Ru 04:24
Шоу-бизнес

В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала

Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Вокруг ТВ 15 декабря в 12:54
Общество

Москвичам случайно пополнили «Тройки» на 20 тысяч рублей

Некоторым жителям столицы несказанно повезло: пассажирам МЦД случайно зачислили 20 тысяч рублей на проездные "Тройка", передает агентство "Москва".
Российская газета 04:01
Политика

Бывшему президенту Пакистана Мушаррафу вынесли смертный приговор

ТАСС 02:39
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Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия

Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.
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Шоу-бизнес

Подписчики раскритиковали платье Алсу с пайетками и объемными рукавами

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Общество

Иностранные СМИ приравняют к отечественным по уровню штрафов

Поправки предлагается внести в статью 3.5 («Административный штраф») и статью 5.11 («Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом»).
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В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что может не выступить на Генассамблее ООН в среду, 18 декабря, так как США второй раз не выдают ему визу.
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Политика

В Кремле понадеялись на допуск журналистов из РФ к работе на Украине

После саммита «нормандской четверки» 9 декабря президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство образом республики в российских медиа и пригласил журналистов из России в страну.
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Культура

«Квартал 95» посвятил новую песню бывшей главе Нацбанка Украины

Discover24 03:46
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

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«Сампдория» заинтересовалась 17-летним игроком «Крыльев Советов»

Добавим, что в текущем сезоне Котин провел 17 матчей в молодежном первенстве и забил один гол.
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Глава Пентагона ответил на заявление Эрдогана о базе Инджирлик

Глава Пентагона Марк Эспер прокомментировал слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для американских военных базы Инджирлик, если Вашингтон введет санкции в отношении Анкары.
Газета.Ru вчера в 22:54
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«Яндекс» запустит обновленную версию поискового сервиса

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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 00:20
Как работают Яндекс.Новости?
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