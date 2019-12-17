Экономика
РБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс
"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс
Коммерсантъвчера в 23:40
РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание
Будущее России. Национальные проекты01:23
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 10:56, Ашберн
Футбол
Дюков поручил Прядкину рассмотреть варианты реформы РПЛ
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин сообщил, что получил задание от главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова рассмотреть варианты реформы чемпионата с целью увеличения числа матчей.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Космос
Телескоп VLT обнаружил древнюю звездную вспышку в центре галактики
Ученые с помощью телескопа VLT смогли обнаружить древнюю область звездообразования в центре Млечного Пути.
Общество
Роскачество обнаружило пестициды в чае двух марок
В российском чае классическом чёрном "Мацеста" марки "премиум" выявили четыре вида токсичных пестицидов: ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
Биатлон
Шведский биатлонист Самуэльссон описал Россию тремя словами
Напомним, Самуэльссон ранее призывал к дисквалификации российских биатлонистов и Союза биатлонистов России (СБР), а также бойкоту соревнований, проводимых в России.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии, сообщает администрация турецкого лидера во вторник.
Происшествия
Полицейского в Татарстане обвиняют в использовании рабского труда
Бывший полицейский Динар Гафиятов в Татарстане обвиняется в использовании рабского труда (ст. 127.2 УК РФ) и превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Политика
Глава ЛНР анонсировал принятие закона о границе республики
Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник объявил, что в ближайшее время в республике вступит в силу закон об определении границы республики в пределах Луганской области, пишет РИА Новости.
Происшествия
Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН
Партия наркотического вещества метадон, задержанная в аэропорту Внуково, предназначалась для лечения наркозависимых в Таджикистане, закупщик препарата — Глобальный фонд ООН по борьбе со СПИДом.
Фигурное катание
Алина Загитова в платье-бюстье появилась в шоу Ивана Урганта
17-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова появилась в шоу Ивана Урганта.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Финансы
Глава Казначейства объяснил триллион неисполненных расходов бюджета
Глава Федерального казначейства России Артем Артюхин объяснил 1 триллион неисполненных расходов бюджета РФ за январь-октябрь уходом госзаказчиков от авансовых платежей.
Политика
Германия приготовилась к санкциями в отношении «Северного потока — 2»
Правительство Германии готово реагировать "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении "Северного потока — 2", сообщил таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.
Авто
Перечислен рейтинг самых ненадёжных подержанных кроссоверов
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных подержанных кроссоверов разных возрастных категорий.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Происшествия
Совершенное АТОшником убийство трехлетнего ребенка пытаются переложить на россиянина
В начале месяца Киев потрясло резонансное убийство трехлетнего сына депутата облсовета Вячеслава Соболева.
Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
По словам председателя правления Национального антинаркотического союза Никиты Лушникова, лечащий врач телеведущей Даны Борисовой объяснил ее поведение и ссору с дочерью эмоциональным срывом.
Происшествия
В украинском Кропивницком заключенные устроили бунт в СИЗО
В Кропивницком на Украине заключенные устроили бунт в СИЗО.
Технологии
Пользователи пожаловались на сбои в работе Twitter
Пользователи по всему миру пожаловались на неполадки в работе популярной микроблог-соцсети Twitter.
Политика
Польша – Россия: размышления об «официально объявленной русофобии»
Автор начинает с сожаления об «официально объявленной русофобии» в Польше.
Политика
Посол Бристоу: Подозреваемые по делу Скрипалей должны подвергнуться судебному преследованию на британской территории
Л.Бристоу добавил, что в Британии хотели бы иметь уверенность, что случай с отравлением Скрипалей не повторится в будущем, подчеркнув, что этот вопрос адресован не только российскому президенту.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил закрыть для США военные базы в Турции
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в ответ на американские санкции Анкара может закрыть для США военные базы Инджирлик и Кюреджик.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.