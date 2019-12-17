Экономика

РБКРБКБизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

"Признаки согласованности" В обращении московской "Опоры" отмечается, что, учитывая "активное участие кредитных учреждений в продвижении дистанционных способов обслуживания", а также замедление инфляции, повышение тарифов не имеет экономического обоснования и является дополнительной финансовой нагрузкой бизнеса.
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с чего всё началось

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

Московское отделение «Опоры России» обратилось в столичное управление ФАС в связи с жалобами малого бизнеса на повышение банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание.
РБКвчера в 23:00

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Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

РБКвчера в 23:00

Малый бизнес пожаловался в ФАС на повышение тарифов банков на обслуживание касс

Коммерсантъвчера в 23:40

Бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

News.ru00:36

Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс

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Банки сговорились против бизнеса

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РБК: малый бизнес пожаловался на повышение банковских тарифов на кассовое обслуживание

Будущее России. Национальные проекты01:23

Российский бизнес недоволен повышением тарифов банков на обслуживание касс

ГЛАС.RU01:56
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
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Санкции и резолюция по Геноциду армян: точный удар Сената США под дых Турции сработал >> Напомним, принятая Сенатом США резолюция устанавливает: отказ от политики отрицания Геноцида армян в Османской империи 1915г.; официальное признание Геноцида армян правительством США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем.
Sputnik Армения 09:40
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Центробанк задумался об ужесточении правил выдачи ипотеки

В России могут изменить правила выдачи ипотеки.
REGNUM 08:03
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Под Астраханью пилоты посадили на грунт сверхзвуковой бомбардировщик

Пилоты посадили на грунт бомбардировщик Ту-22М3, когда у него отказал двигатель, сообщили в Минобороны.
Газета.Ru 07:51
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Курить на кухнях коммуналок могут запретить

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СМИ показали видео испытаний новейшей боевой машины «Деривация»

Телеканал «Звезда» опубликовал кадры испытаний новейшего зенитно-артиллерийского комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Испытания проходили на полигоне под Нижним Новгородом.
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В Подмосковье осудили лидера секты, где насиловали детей

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Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Ливии и Сирии

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Под Оренбургом пенсионер нашёл сумку с миллионом рублей

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Контрольный пакет акций Сбербанка могут передать от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
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