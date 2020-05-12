с чего всё началось

«Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Общество Путин рассказал о доплатах для сотрудников соцучреждений Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам поручил установить доплаты для работников социальных учреждений сроком на три месяца — с 15 апреля по 15 июля. 79

Кино Роберт Паттинсон раскрыл один из секретов фильма Кристофера Нолана Роберт Паттинсон, исполнитель одной из главных ролей в новом триллере Кристофера Нолана под названием "Довод", в беседе с корреспондентами издания GQ, раскрыл один из секретов проекта.

Кино Определен самый популярный фильм в период самоизоляции Американская драматическая картина Заражение об эпидемии нового вируса стала самым просматриваемым фильмом среди россиян в апреле. 36

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 2,1K

Футбол Мартин Якубко: раньше в РПЛ играли более сильные футболисты Мартин Якубко впервые оказался в РПЛ зимой 2006 года, перейдя в раменский "Сатурн" из словацкого клуба "Банска-Бистрица" за € 350 тыс. C тех пор он провёл в России около 6 лет и сменил 5 клубов.

Экономика Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт. 25

Общество Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON Павел Дуров объявил о закрытии проекта блокчейн-платформы TON и криптовалюты Gram. Об этом он написал в своем Telegram-канале. 388

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 44

Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 24

Футбол Фанат назвал Иана Райта «черномазым» и пообещал заразить коронавирусом. «Арсенал» поддержал экс-игрока Болельщик Патрик О’Брайен в личных сообщениях инстаграма назвал Райта «долбаной обезьяной» и «черномазым», а также пообещал обкашлять и заразить его коронавирусом, если сам заболеет.

Футбол УЕФА объявил окончательное решение по дисквалификации форварда киевского «Динамо» Официальный сайт УЕФА опубликовал окончательное решение касательно нарушения правил антидопинговой политики нападающим киевского «Динамо» Артемом Бесединым.

Политика Жириновский предложил отменить голосование по Конституции В связи с пандемией коронавируса лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. 1,1K

Футбол Эмери может вернуться в «Валенсию» Бывший главный тренер «Валенсии» Унаи Эмери может вернуться в команду.