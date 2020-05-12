Общество
ФАНБизнес попросил разрешить туристические поездки внутри России с 1 июня
«Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.
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— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.Life.ruвчера в 06:05
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Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России
Интерфаксвчера в 06:17
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