Общество
ИзвестияБизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня
Представители гостиничного бизнеса и туристических компаний России попросили с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки между теми регионами страны, где заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне.
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с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете Российского союза туриндустрии.Life.ru06:05
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