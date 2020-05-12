Общество

ИзвестияИзвестияБизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня

Представители гостиничного бизнеса и туристических компаний России попросили с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки между теми регионами страны, где заболеваемость коронавирусом находится на низком уровне.
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с чего всё началось
— Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости CoViD-19 — разумеется, в зависимости от эпидемиологической обстановки, — сообщается в ежедневной электронной газете
 Российского союза туриндустрии.
Life.ru06:05

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Бизнес попросил разрешить турпоездки между некоторыми регионами России

РБК06:29

Туроператоры и отельеры предложили властям разрешить с 1 июня турпоездки по России

Интерфакс06:17

РСТ и РГА предложили план возобновления туризма

Welcometimes.ru04:04

Турбизнес просит разрешить путешествия по России с 1 июня

URA.Ru05:42

Бизнес попросил разрешить турпоездки по России с 1 июня

Известия04:36

Бизнес просит разрешить турпоездки между некоторыми регионами России с 1 июня

ТАСС04:13

Российский союз туриндустрии предлагает разрешить путешествия по России с 1 июня, а поездки в другие страны — с июля

Фонтанка.Ру05:42
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