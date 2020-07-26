"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.

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