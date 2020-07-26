Коронавирус
ИзвестияБизнес попросил средств на дезинфекцию
Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.
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с чего всё началось
"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.ТАСС15:02
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Общество
Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе
Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:13
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС вчера в 14:00
Финансы
С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь
Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 17:00
Общество
Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве
Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
Происшествия
На МКАД столкнулись шесть машин
Добавляется, что на месте ДТП работает скорая и пожарные.
РИА Новости 22:56
Авто
В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги
В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru 21:49
Политика
Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока
Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Происшествия
Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске
Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда 23:17
Общество
Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина
Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ 23:41
Общество
В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
Газета.Ru вчера в 11:37
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия 19:55
Футбол
Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете
Metaratings 09:45
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Футбол
Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии
Советский спорт 18:02
Авто
BMW представила ограниченную серию кроссовера X7
Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
32CARS.ru 08:02
Шоу-бизнес
Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста
Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
Известия 21:22
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле
Почти 60 полицейских получили различные травмы во время беспорядков в американском Сиэтле.
Российская газета 23:20
Шоу-бизнес
Наталья Штурм сообщила, что сын Бари Алибасова готов похоронить отца
По словам певицы, Алибасов-младший "заигрался" до такой степени, что действительно готов похоронить отца, "лишь бы не вылезать из телевизора".
РЕН ТВ 22:57
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые россияне получат пособие размером до 6 тыс. рублей.
Уфимские Заметки 15:58
Происшествия
Экс-заммэра Якутска осужден на 4 года за злоупотребление полномочиями
Якутский городской суд приговорил к четырем годам колонии общего режима бывшего заместителя мэра города Якутска Василия Гоголева, сообщила прокуратура города.
Коммерсантъ 22:57