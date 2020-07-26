Коронавирус

ИзвестияИзвестияБизнес попросил средств на дезинфекцию

Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.
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с чего всё началось

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС15:02

Подробнее о событии

Бизнес может получить дополнительные средства на средства дезинфекции

Профиль19:00

Профилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

Известия17:01

В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19

ИА Красная Весна15:50

Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции

БИЗНЕС Online15:52

Бизнес попросил государство выделить деньги на дезинфекцию

Телеканал 360°15:44

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

ТАСС15:02

Российские предприниматели попросили деньги на дезинфекцию

ФедералПресс14:41
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Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

Известия 16:27
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Общество

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 21:13
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Здоровье

В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС вчера в 14:00
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Финансы

С какими курсами доллар и евро встретят сентябрь

Планка коридора пары евро / рубль может легко задраться и существенно выше 85 рублей, но не факт, что надолго.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 13 пациентов, у которых был положительный тест на коронавирус.
РБК 17:00
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Общество

Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБК 02:16
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Происшествия

На МКАД столкнулись шесть машин

Добавляется, что на месте ДТП работает скорая и пожарные.
РИА Новости 22:56
Авто

В Уфе ещё одна партия арестованных автомобилей выставлена на торги

В Уфе 24 августа пройдёт аукцион по продаже арестованных автомобилей. Сейчас идёт приём заявок на участие.
UfaTime.ru 21:49
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Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском 23:20
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
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Происшествия

Нетрезвая автоледи задавила шестилетнего ребенка в Новоалтайске

Шестилетнего мальчика, который шел по обочине, сбила женщина-водитель на автомобиле Nissan Sunny в Новоалтайске.
Алтайская правда 23:17
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Происшествия

Более 60 человек погибли при нападении в Судане

REGNUM 21:29
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Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
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Общество

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVI 05:11
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Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM вчера в 13:54
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Общество

Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года

За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия 19:55
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Футбол

Слуцкий высказался о «дебоше» Тарасова в самолете

Metaratings 09:45
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Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
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Футбол

Сарри стал самым возрастным тренером, выигравшим чемпионат Италии

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BMW представила ограниченную серию кроссовера X7

Недавно немецкая компания BMW представила спецверсию кроссовера BMW X7 — Dark Shadow Edition, которая получила уникальный дизайн и расширенный список оборудования.
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Шоу-бизнес

Избранница Рыжего из «Иванушек» оказалась на 30 лет моложе артиста

Новая избранница солиста российской поп-группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова оказалась младше музыканта на 30 лет.
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Почти 60 полицейских пострадали во время беспорядков в Сиэтле

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В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество».
Lenta.ru 21:57
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На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа

До 31 августа некоторые россияне получат пособие размером до 6 тыс. рублей.
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Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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