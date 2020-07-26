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Известия
Известия

Бизнес попросил средств на дезинфекцию

Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 15:02
Подробнее о событии
Профиль

Бизнес может получить дополнительные средства на средства дезинфекции

Профиль19:00
Известия

Профилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

Известия17:01
ФедералПресс

Российские предприниматели попросили деньги на дезинфекцию

ФедералПрессвчера в 14:41
ИА Красная Весна

В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19

ИА Красная Веснавчера в 15:50
Телеканал 360°

Бизнес попросил государство выделить деньги на дезинфекцию

Телеканал 360°вчера в 15:44
ТАСС

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

ТАССвчера в 15:02
БИЗНЕС Online

Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:52

Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной

Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новостивчера в 12:29
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
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Экс-арбитр связал победу «Зенита» в Кубке России с «судейской ошибкой»

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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

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РБКвчера в 02:16
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