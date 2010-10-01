Коронавирус
ИзвестияПрофилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию
Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением включить все пострадавшие от пандемии сферы экономики в перечень отраслей, подпадающих под субсидирование затрат на дезинфекцию и средства защиты (письмо есть у «Известий»).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Опора России» предложила расширить субсидирование бизнеса еще на несколько сфер
Экономика сегодня16:08
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Общество
В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом
Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 16:28
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Общество
Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы
«Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец.
Забайкальский рабочий 07:20
Политика
В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
Lenta.ru 18:36
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК 18:39
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Piter.tv 24 июля в 08:16
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Политика
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
РИА Новости 09:29
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч 23 июля в 07:51
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами с 1 августа
Россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.
Газета.Ru 24 июля в 15:10
Шоу-бизнес
Лолита Милявская планирует выйти замуж в шестой раз
Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
Дни24 09:44
Космос
Китай впервые запустил аппарат для исследования Марса
Новые Ведомости 24 июля в 05:43
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец вчера в 04:15
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордного минимума в 4,25%
Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых.
Интерфакс 24 июля в 06:45
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Российская газета 12:22
Общество
Режим ЧС введен в штате Техас из-за урагана «Ханна»
В штате Техас объявлен режим ЧС в связи с прохождением урагана "Ханна".
РЕН ТВ 15:54
Футбол
Криштиану Роналду выиграл третий трофей с «Ювентусом» и 31-й в карьере
Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0. Для 35-летнего португальского нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
Чемпионат 18:25
Общество
Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе
Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.
РБК 07:39
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A42 5G получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч
По сообщению источника, аппарат получит аккумулятор емкостью 4860 мА·ч. Появление Samsung Galaxy A42 5G на рынке ожидается в 2021 году.
iXBT.com вчера в 12:11
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Общество
На Сахалине число случаев COVID-19 превысило 2,2 тысячи
Число выявленных случаев COVID-19 в Сахалинской области за последние сутки составило 59, общее число заболевших превысило 2,2 тысячи, сообщил в воскресенье губернатор региона Валерий Лимаренко.
РИА Новости 08:41