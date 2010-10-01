Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением включить все пострадавшие от пандемии сферы экономики в перечень отраслей, подпадающих под субсидирование затрат на дезинфекцию и средства защиты (письмо есть у «Известий»).

Общество В Марокко закроют восемь городов из-за ситуации с коронавирусом Власти Марокко объявили о вступающем в силу в ночь на понедельник запрете на въезд и выезд из восьми городов королевства в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости. 133

Общество Недавно уложенный асфальт провалился в центре Читы «Свежеуложенный асфальт провалился днём 26 июля на перекрёстке улиц Бабушкина и Бутина на месте раскопок ТГК-14», — рассказал очевидец. 9

Политика В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.

Политика Германия выступила против приглашения России в G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).

Экономика Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года. 87

Футбол Криштиану Роналду выиграл третий трофей с «Ювентусом» и 31-й в карьере Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0. Для 35-летнего португальского нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.

Общество Россия расширила число погранпунктов для въезда по электронной визе Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 532