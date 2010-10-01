Коронавирус

ИзвестияИзвестияПрофилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

Бизнес-объединение «Опора России» обратилось к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением включить все пострадавшие от пандемии сферы экономики в перечень отраслей, подпадающих под субсидирование затрат на дезинфекцию и средства защиты (письмо есть у «Известий»).
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Профилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

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«Опора России» предложила расширить субсидирование бизнеса еще на несколько сфер

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Российские предприниматели попросили деньги на дезинфекцию

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В Петербурге завершился Главный военно-морской парад

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Политика

В Бразилии заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Власти бразильского штата Парана проявили интерес к российской вакцине от коронавируса, заявил ТАСС посол России в Бразилии Сергей Акопов.
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Германия выступила против приглашения России в G7

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Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

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Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске

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В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения

Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
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Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
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Звезда недавно проговорилась, что планирует выйти замуж в шестой раз.
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Обладатели электронных виз смогут въезжать в Россию через все эти пункты пропуска после открытия границ.
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Здоровье

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Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии

Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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