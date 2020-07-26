Бизнес попросил средств на дезинфекцию
Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции
"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 15:02
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В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19
ИА Красная Веснавчера в 15:50
Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции
БИЗНЕС Onlineвчера в 15:52