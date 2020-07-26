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Известия
Известия

Бизнес попросил средств на дезинфекцию

Предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на обязательную для бизнеса профилактику от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

"Опора России" обратилась с письмом к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой увеличить финансирование и расширить список получателей субсидии на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Документ имеется в распоряжении ТАСС.
ТАССвчера в 15:02
Подробнее о событии
Профиль

Бизнес может получить дополнительные средства на средства дезинфекции

Профиль19:00
Известия

Профилактические размеры: бизнес просит расширить субсидии на дезинфекцию

Известия17:01
ФедералПресс

Российские предприниматели попросили деньги на дезинфекцию

ФедералПрессвчера в 14:41
ИА Красная Весна

В РФ просят расширить список получателей субсидии для борьбы с COVID–19

ИА Красная Веснавчера в 15:50
Телеканал 360°

Бизнес попросил государство выделить деньги на дезинфекцию

Телеканал 360°вчера в 15:44
ТАСС

Бизнес просит расширить список получателей субсидии на средства дезинфекции

ТАССвчера в 15:02
БИЗНЕС Online

Российские предприниматели попросили выделить дополнительное финансирование на средства дезинфекции

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:52
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Сенатор Пушков рассказал о самом большом страхе Зеленского

Председатель Комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков рассказал в своем микроблоге в Твиттере, чего на самом деле больше всего опасается президент Украины Владимир Зеленский.
Московский Комсомолец20:17
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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Совладелец страховой группы РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
РБКвчера в 02:16
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Германия выступила против приглашения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК18:39
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«КосмоКурс»: у Дегтярева сохраняется возможность полета в космос

В компании "КосмоКурс", которая является оператором суборбитальных полетов в космос, сообщили, что готовы предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
Московский Комсомолец19:34
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Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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