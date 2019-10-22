Экономика
ВедомостиБизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
Минфин получил письмо и изучит его, говорит представитель министерства. В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.Ведомостивчера в 21:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тысяч рублей за поведение Гулявцева
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) рассмотрела эпизод, произошедший в матче регулярного чемпионата между "Амуром" и московским "Динамо", и оштрафовала хабаровский клуб на 300 тысяч рублей за поведение главного тренера Александра Гулявцева, говорится в заявлении, предоставленном РИА Новости пресс-службой КХЛ.
РИА Новости 06:23
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Происшествия
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе во Внуково
Очередь из-за нехватки персонала образовалась на входе в здание аэропорта Внуково. Видео с места опубликовал Life.
Вечерняя Москва 05:38
Происшествия
На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф
Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
СК возбудил дело после двойного убийства в хостеле в Новой Москве
Следователи возбудили дело об убийстве двух человек, тела которых обнаружили в хостеле в Новой Москве.
Сусанин 07:43
Происшествия
В Москве мужчина бросил на улице 6-месячную девочку
В Москве неизвестные бросили на лавочке одну 6-месячную девочку, завернутую в куртку, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 06:19
Общество
Число заключенных в России достигло исторического минимума
Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Экономика
Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа
Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Спорт
В Париже представили логотип Олимпиады 2024
Оргкомитет летних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже показал логотип соревнований.
АБН 03:25
Экономика
Медведев заявил, что в экономике России всё в порядке
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в экономике страны всё в порядке.
RT на русском вчера в 10:09
Политика
МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом
Петиционный комитет Бундестага рассмотрел обращение о признании Голодомора 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.
News.ru вчера в 17:57
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Футбол
Болельщик потребовал от Черчесова вызвать в сборную форварда Узбекистана
Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс» рассказал о звонке болельщика, который он получил во время подготовки к матчам отборочного турнира чемпионата Европы – 2020.
Известия 06:26
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Политика
Михаил Горбачёв сообщил свою точку зрения на окончание Холодной войны
Первый и последний президент СССР пояснил, что, по его мнению, окончание Холодной войны было общей победой, но западные политики, в первую очередь США, приписали победу себе, не думая, как к этому отнесутся в России.
REGNUM вчера в 19:09
Экономика
Выручка ГСС за девять месяцев снизилась в пять раз
Коммерсантъ вчера в 19:47
Технологии
Медик дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона
Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова дала рекомендации по сохранению зрения при использовании смартфона.
МедиаПоток вчера в 15:03
Экономика
В России рекордно упал спрос на бензин
Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Наука
На дне Волги под Самарой обнаружили старинную ладью
Под Самарой на дне Волги нашли старинную ладью. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба Самарского политехнического университета.
REGNUM 06:50
Экономика
«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Галкин присоединился к троллингу Гузеевой
Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.
Вечерний курьер вчера в 12:32
Общество
Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки».
Известия 20 октября в 22:08
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Газета.Ru вчера в 11:33
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Росбалт 06:49
Футбол
Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»
Авторитетное французское издание France Football опубликовало список претендентов на «Золотой мяч».
Чемпионат вчера в 20:28
Армия и оружие
Госдеп связал взрыв под Северодвинском с подъемом ядерной ракеты
Взрыв на полигоне под Северодвинском в Архангельской области, при котором произошла утечка радиации, произошел во время подъема со дна моря ракеты Skyfall («Буревестник»).
РБК вчера в 18:35