РСПП предлагает снизить порог владения до 25%. Кроме того, бизнес просит смягчить условия освобождения от налогов дохода от инвестиций при выходе из капитала компании. Сейчас для этого нужно владеть пакетом акций не менее пяти лет, РСПП предлагает сократить срок до года.

с чего всё началось

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

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