Экономика
ВедомостиБизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе
Минфин получил письмо и изучит его, говорит представитель министерства. В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.
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с чего всё началось
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.Ведомостивчера в 21:18
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Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
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Ольга Бузова купила квартиру в Москве за 120 миллионов рублей
Площадь квартиры звезды составит 200 квадратных метров. За нее Бузова отдала 120 миллионов рублей.
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Сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол «Тор»
Стало известно, что сигнал бедствия у берегов Норвегии подал ледокол "Тор", передает ТАСС.
Политика
Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк
Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Армия и оружие
Асад посетил военных в провинции Идлиб
Башар Асад, президент Сирии, посетил военнослужащих сирийской армии на линии фронта в городе аль-Хобейт.
Происшествия
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17
При прорыве дамб в Красноярском крае погибли 17 человек.
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Авто
Названы вредные привычки автовладельцев
Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".
Политика
Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО
Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
«Росконтроль» назвал худший черный чай в пакетиках
«Росконтроль» определил худший черный чай в пакетиках.
Политика
В Кремле заявили, что переговоры Путина и Эрдогана будут сложными
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предстоящие переговоры лидеров России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, по Сирии будут сложными.
Армия и оружие
В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным
Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой супруге с Екатериной Климовой
В рамках телешоу «Судьба человека» киноактер Игорь Петренко решил признаться, что изменял первой супруге, которая родила ему двух детей, с Екатериной Климовой.
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на гречку
Поставщики предупредили розничные сети о повышении цен на гречневую крупу в России.
Происшествия
В Москве умерла дочь иранского посла
Общество
Число заключенных в России обновило исторический минимум
Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Происшествия
СК предъявил обвинение жителю Саратова в убийстве девятилетней девочки
Шоу-бизнес
Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома
На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.
Общество
Онлайн-кинотеатр ivi заключил контракт с BadComedian
Видеоблогер Евгений Баженов (BadComedian) подписал годовой контракт с российским онлайн-кинотеатром ivi.
Финансы
Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Игры
Dragonhold: в The Elder Scrolls Online вышло финальное дополнение сезона
Dragonhold закроет сюжетную арку "Сезона Дракона", которая разворачивались на протяжении целого года в рамках нескольких дополнений и обновлений.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Авто
Автомобили каршеринга начали продавать пользователям
Каршеринг YouDrive с сегодняшнего дня начинает "взаимовыгодное сотрудничество" со своими клиентами.
Политика
В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
Если Киев признает Крым российской территорией, это может стать хорошей основой для переговоров по морской границе между Украиной и РФ.