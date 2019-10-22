Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

с чего всё началось

Минфин получил письмо и изучит его, говорит представитель министерства. В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

Политика Поселок в Донецкой области переименуют в Нью-Йорк Жители поселка Новгородское Донецкой области выступили за то, чтобы вернуть населенному пункту исторической название и переименовать его в Нью-Йорк.

Шоу-бизнес Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.

Авто Названы вредные привычки автовладельцев Одной из самых распространенных привычек водителей вне зависимости от типа трансмиссии считается удерживание руки на рычаге КПП во время движения, пишут "Актуальные новости".

Политика Ярмольник отреагировал на назначение украинского кавээнщика в СНБО Телеведущий и актер Леонид Ярмольник прокомментировал назначение украинского шоумена и бывшего игрока КВН Сергея Сивохо советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.

Общество Число заключенных в России обновило исторический минимум Число находящихся под стражей в следственном изоляторе (СИЗО) впервые в истории России не превышает 100 тысяч человек.

Шоу-бизнес Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в обмане из-за фото из роддома На представленных кадрах Тимати держит на руках новорожденного сына вскоре после рождения, но для части фанатов явно видно вмешательство профессионального фотографа, поэтому они уверены в обмане относительно даты рождения.