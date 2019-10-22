Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов.

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Минфин получил письмо и изучит его, говорит представитель министерства. В Европе налоговые условия работы холдингов значительно выгоднее, чем в России, пишут авторы письма, приводя в качестве примеров такие популярные холдинговые юрисдикции, как Нидерланды и Люксембург.

Бизнес попросил у Минфина налоговый режим для холдингов, как в Европе

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