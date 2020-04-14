Коронавирус
ФедералПрессБизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки
Из-за коронавируса министерство промышленной торговли России попросили реализовать программу продуктовых карточек. Это поможет малообеспеченным гражданам с детьми обеспечить семью самым необходимым.
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с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфакс08:58
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Политика
Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
Киберспорт
RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»
Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Общество
Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Политика
Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
Футбол
Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»
Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
Общество
Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
Игры
Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо
В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
Городской портал Новый Нижний 15:00
Общество
Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке
Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Общество
Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок
По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
Общество
Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек
В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
Киберспорт
ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG
Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Транспорт
Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
Транспорт
Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии
Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
Общество
Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным
Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
Шоу-бизнес
Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини
18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.
Рамблер вчера в 04:57
Общество
Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах
Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
Энергетика
Цены на нефть эталонных марок продолжают падать
По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
Общество
В Подмосковье изменили правила оформления пропусков
О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
Единоборства
Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
Чемпионат 14:26
Политика
Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
Спорт
Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии
О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Футбол
Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен
Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Футбол
Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год
Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Происшествия
Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки
Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
Здоровье
Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю
Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
Культура
Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»
Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55