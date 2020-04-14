Коронавирус

ФедералПрессФедералПрессБизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки

Из-за коронавируса министерство промышленной торговли России попросили реализовать программу продуктовых карточек. Это поможет малообеспеченным гражданам с детьми обеспечить семью самым необходимым.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфакс08:58

Подробнее о событии

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождь10:24

Бизнес попросил выдать россиянам продовольственные карточки

ФедералПресс12:11

Производители товаров предложили «реанимировать» идею о выдаче продуктовых карточек людям

ЗакC.Ру11:36

Руководители общероссийских объединений потребителей призвали правительство ввести продовольственные карточки

Эхо Москвы14:00

В России могут появиться продуктовые карточки. Запрос в правительство уже направлен

URA.Ru09:42

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правда09:33

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркет08:39
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 17:19, Ашберн
Политика

Зеленский заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом на Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, и резкого скачка заболеваемости не произошло благодаря сознательности граждан, об этом он сказал во время своего видеообращения.
РИА Новости 13:09
8
Киберспорт

RodjER об ALOHADANCE: «Токсик – это совершенно не про него»

Владимир RodjER Никогосян назвал Илью ALOHADANCE Коробкина нетоксичным человеком и очень хорошим тиммейтом.
CyberSport.ru 14:25
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
2
Политика

Посольство США прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что получена информация о том, что в США в тяжелом положении в связи с коронавирусом оказались 74 школьника РФ.
РИА Новости 14:31
2
Футбол

Юран о словах Алиева про Крым: «Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал»

Человек либо невменяемый, либо могу пожелать ему, чтобы закусывал.
Sports.ru 11:25
Общество

В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов

Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM 15:42
42
Общество

Вакцину от коронавируса в России разрабатывают сразу 7 центров

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что над разработкой вакцины от коронавируса в России трудятся сразу семь центров.
Газета.Ru 16:20
2
Игры

Старая-новая Зона отчуждения – опубликован ролик фанатского ремастера S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо

В сети появился ролик фанатского ремастера проекта S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.
Городской портал Новый Нижний 15:00
1
Общество

Российский физик-ядерщик Тлисов умер в больнице в Коммунарке

Российский физик, участник крупных международных научных экспериментов, научный сотрудник Лаборатории моделирования физических процессов Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), кандидат физико-математических наук Данила Тлисов умер в московской больнице в Коммунарке, которая является базой для лечения пациентов с коронавирусом в столице.
ТАСС 10:04
63
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
305
Общество

Крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок.
Piter.tv 12:58
34
Общество

Число умерших от коронавируса в Москве превысило 100 человек

В Москве от коронавируса скончались еще 11 пациентов. Таким образом, всего в столице умерли 106 человек, сообщили 15 апреля в оперштабе.
Известия 17:08
305
Киберспорт

ESL One Los Angeles Online: Virtus.pro победили OG

Virtus.pro одержали победу над командой OG в групповом матче ESL One Los Angeles Online.
Inc-news.ru 12 апреля в 12:16
Экономика

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
313
Транспорт

Власти Москвы описали схему проверки таксистами пропусков у пассажиров

Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, комментируя ввод системы спецпропусков, заявил, что водители такси, работающие в Москве, будут обязаны проверять их наличие пассажиров.
РБК 16:15
20
Транспорт

Пропуск хода: как штрафуют водителей в условиях пандемии

Автовладельцев, остановленных инспекторами, просят не выходить из автомобиля и соблюдать все требования сотрудников ГИБДД, в том числе и безопасную дистанцию.
Известия 17:02
690
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
34
Шоу-бизнес

Дочь Синди Кроуфорд показала фото в бикини

18-летняя американская модель Кайя Гербер, дочь Синди Кроуфорд, поделилась с подписчиками откровенным фото в купальнике.
Рамблер вчера в 04:57
Общество

Мишустин поручил начать работу над вводом беспилотников на дорогах

Российский премьер Михаил Мишустин поручил Минтрансу России, МВД России, Минпромторгу России и Минэкономразвития России до 12 мая разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию транспортных средств без присутствия инженера-испытателя в салоне.
RT на русском 16:12
11
Энергетика

Цены на нефть эталонных марок продолжают падать

По данным на 18.31 мск на лондонской бирже ICE цена на нефть Brent снизилась на 5,36%, до $30,04 за баррель.
Газета.Ru 11:39
126
Общество

В Подмосковье изменили правила оформления пропусков

О введении новых правил оформления электронных разрешений сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Подмосковья.
Lenta.ru 10:59
88
Единоборства

Фергюсон предложил Гэтжи сделать вес до 17 апреля, тот ему ответил

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон продолжает тренировочный процесс невзирая на то, что турнир UFC 249 официально отменён.
Чемпионат 14:26
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
2,6K
Игры

Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4

В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру 12:07
4
Спорт

Канделаки объяснила падение рейтингов «Матч ТВ» в условиях пандемии

О рейтингах "Матч ТВ" во время пандемии По словам Тины Канделаки, несмотря на падение рейтингов "Матч ТВ", зрители, которые любят спорт, продолжают смотреть телеканал.
РБК 14:04
Футбол

Орлов объяснил, почему матч «Зенит» – «Бавария» не был куплен

Комментатор Геннадий Орлов выразил мнение по поводу полуфинального матча Кубка УЕФА «Зенита» против «Баварии», закончившегося победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:0. Он отрицает слухи о подкупе немецкой команды.
Спорт день за днем 16:39
Футбол

Агент Люки Эрнандеса опроверг, что игрок получает в «Баварии» 24 млн евро в год

Ранее появилась информация, что вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер требует у руководства клуба зарплату более 20 миллионов евро в год, так как внутри коллектива ходят разговоры, что Эрнандес получает 24 миллиона.
Sports.ru 16:42
Происшествия

Экс-глава архангельского УФНС подозревается еще в одном эпизоде взятки

Бывший руководитель управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов подозревается еще в одном эпизоде получения взятки, говорится во вторник в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО.
ТАСС 04:37
6
Здоровье

Здоровье петербуржцев старше 65 лет обязали проверять каждую неделю

Во вторник, 14 апреля, главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 06:24
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Культура

Участник Comedy Club скрывался под костюмом Яйца в шоу «Маска»

Жюри шоу Маска не смогли отгадать участника в костюме Яйца. Под маской оказался украинский шоумен и резидент Comedy Club Антон Лирник.
iReactor вчера в 05:55
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