Будьте в Плюсе

Бизнес попросил «зеленый» коридор для импорта еды

Пищевики считают, что нужно изменить порядок таможенной работы на приграничных переходах и дать поставщикам продуктов питания приоритетный пропуск на пунктах ФТС.
Известия
Как уточнили в ассоциации, речь идет о таможенных пунктах, которые расположены на границе России с Белоруссией, Казахстаном, Абхазией.
Известия
Компании же должны выделить дополнительные мощности для транспортировки (контейнеры, подвижной состав и так далее).
Известия
Бизнес также предложил субсидировать часть логистических затрат компаний.
Известия

Подробнее о событии

Бизнес попросил «зеленый» коридор для импорта еды
Известия18:28
Показать все источники

Интересное

Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию

Компания Samsung приостанавливает поставки телефонов и микрочипов в Россию.
Lenta.ru18:15

Торговым сетям России разрешено ограничивать продажу ряда товаров в одни руки

Крупнейшим торговым сетям разрешено ограничивать продажу ряда товаров с минимальной наценкой в одни руки в целях борьбы с перекупщиками, сообщает Минпромторг России.
RT на русском16:30

Надежда Сысоева отказалась сниматься в фильмах Сарика Андреасяна

Надежда Сысоева отказалась участвовать в съемках фильмов Сарика Андреасяна.
Актуальные Новостивчера в 06:34

Экс-президент Трамп: США катятся в ад из-за политики Байдена

В результате деструктивной политики президента США Джо Байдена страна катится в ад, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
Известиявчера в 08:31

Боец UFC Ковигтон обратился к Хамзату Чимаеву

Топовый полусредневес UFC Колби Ковигтон обратился к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву.
Спорт-Экспрессвчера в 04:25

Президент Зеленский обвинил НАТО в сознательном решении не закрывать небо над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о сознательном отказе НАТО закрыть небо над Украиной. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru16:13

В Белграде прошел митинг в поддержку России и Донбасса

Массовая акция в поддержку России прошла в пятницу в Белграде.
ТАССвчера в 15:27

Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России

Роскомнадзор начал блокировать Twitter на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Lenta.ruвчера в 14:47

Генпрокурор Украины Венедиктова заявила о заочном аресте режиссера Никиты Михалкова

Венедиктова заявила, что суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому.
Lenta.ruвчера в 14:48

Новую Lada Vesta начали отгружать дилерам

Если обратить внимание на универсал, кузов которого, кстати, выкрашен в новый цвет "Гарфилд", то автомобиль имеет вместо номерного знака табличку с названием модели.
Российская газетавчера в 02:02