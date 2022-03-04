ИзвестияБизнес попросил «зеленый» коридор для импорта едыПищевики считают, что нужно изменить порядок таможенной работы на приграничных переходах и дать поставщикам продуктов питания приоритетный пропуск на пунктах ФТС.ИзвестияКак уточнили в ассоциации, речь идет о таможенных пунктах, которые расположены на границе России с Белоруссией, Казахстаном, Абхазией.ИзвестияКомпании же должны выделить дополнительные мощности для транспортировки (контейнеры, подвижной состав и так далее).ИзвестияБизнес также предложил субсидировать часть логистических затрат компаний.ИзвестияЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБизнес попросил «зеленый» коридор для импорта едыИзвестия18:28Показать все источникиОценить1Поделиться