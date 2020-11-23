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РБК
РБК

Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров

РБК
Претензии к финансированию бизнеса от налоговиков — одна из ключевых проблем, с которыми сталкивались члены РАТЭК в 2020 году.В источнике

Андрей Червиченко: Заболотный простил ЦСКА. Ни один из лидеров не впечатляет

Бывший президент «Спартака» подвел для «Советского спорта» промежуточные итоги первого круга РПЛ, в котором осталось сыграть несколько матчей, не влияющих на положение вверху таблицы.
Советский спортвчера в 09:06

Василевский признан лучшим голкипером НХЛ по версии NHL Network

В прошедшем сезоне, который останавливался из-за пандемии коронавируса, Василевский, являющийся основным голкипером "Тампы", вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли и завоевал второй трофей в истории клуба.
Газета.Ru23:50

Полпреда Якушева просят спасти Челябинскую область от коллапса

«Уралэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области) обратился к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой включиться в разрешение вопроса с долгами муниципальных предприятий Южного Урала.
URA.Ru00:01

Денег будет всё меньше: Хазин предсказал скорую судьбу доходов россиян

Нарастающий экономический кризис не даёт никаких предпосылок к тому, чтобы уровень доходов россиян начал расти, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Metametrica».
Deita.ru23:55

Британский регулятор может одобрить вакцину Pfizer уже к 29 ноября

Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения может одобрить вакцину от нового коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже к 29 ноября, пишет The Daily Telegraph.
Аргументы и Факты18:55

На восстановление Донбасса потребуется минимум $15 миллиардов

Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в ходе интервью телеканалу ТСН заявил, что на восстановление Донбасса потребуется от 15 до 21 млрд долларов.
ИА Красная Весна21 ноября в 11:56

Bloomberg: Байден намерен выдвинуть Блинкена кандидатом в госсекретари США

Демократ Джозеф Байден намерен выдвинуть своего помощника Энтони Блинкена кандидатом на пост госсекретаря в новой администрации США, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности.
ТАСС21:39