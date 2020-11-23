В прошедшем сезоне, который останавливался из-за пандемии коронавируса, Василевский, являющийся основным голкипером "Тампы", вместе с командой дошел до финала Кубка Стэнли и завоевал второй трофей в истории клуба.
«Уралэнергосбыт» (гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области) обратился к полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву с просьбой включиться в разрешение вопроса с долгами муниципальных предприятий Южного Урала.
Нарастающий экономический кризис не даёт никаких предпосылок к тому, чтобы уровень доходов россиян начал расти, считает известный российский экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Metametrica».
Британское Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения может одобрить вакцину от нового коронавируса компаний Pfizer и BioNTech уже к 29 ноября, пишет The Daily Telegraph.
Советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в ходе интервью телеканалу ТСН заявил, что на восстановление Донбасса потребуется от 15 до 21 млрд долларов.
Демократ Джозеф Байден намерен выдвинуть своего помощника Энтони Блинкена кандидатом на пост госсекретаря в новой администрации США, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности.