Расходы по обслуживанию займа компания вычитает из прибыли, тем самым уменьшая налог на прибыль. Однако ФНС, несмотря на экономическое содержание такой операции, трактует ее единообразно — как способ налоговой оптимизации — и доначисляет налог, утверждает бизнес.

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