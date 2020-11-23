Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров
Расходы по обслуживанию займа компания вычитает из прибыли, тем самым уменьшая налог на прибыль. Однако ФНС, несмотря на экономическое содержание такой операции, трактует ее единообразно — как способ налоговой оптимизации — и доначисляет налог, утверждает бизнес.В источнике
С чего всё началось
Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров
Дочерние компании мультинациональных корпораций и оптовые поставщики импортных товаров пожаловались на массовые отказы российских налоговых органов в учете расходов на выплату процентов по займам.
РБК01:30
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