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Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров

Вечерний курьер
ФАН
Экономика сегодня
Live24
РБК
Расходы по обслуживанию займа компания вычитает из прибыли, тем самым уменьшая налог на прибыль. Однако ФНС, несмотря на экономическое содержание такой операции, трактует ее единообразно — как способ налоговой оптимизации — и доначисляет налог, утверждает бизнес.В источнике
С чего всё началось
РБК

Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров

Дочерние компании мультинациональных корпораций и оптовые поставщики импортных товаров пожаловались на массовые отказы российских налоговых органов в учете расходов на выплату процентов по займам.
РБК01:30
Подробнее о событии
Экономика сегодня

Позиция ФНС по расходам на обслуживание займов вызвала недовольство бизнеса

Экономика сегодня03:29
ФАН

Бизнес и ФНС не могут договориться в отношении налогообложения кредитов

ФАН03:13
Компания

Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к внутригрупповым займам

Компания03:25
REGNUM

Бизнес пожаловался на претензии налоговых органов к займам от акционеров

REGNUM03:25
ИА Клерк.Ру

Налоговики признают займы внутри групп компаний схемами по оптимизации. Бизнес пытается доказать обратное

ИА Клерк.Ру02:58
Live24

Бизнес жалуется на претензии налоговиков к займам от акционеров

Live2402:44
РБК

Бизнес пожаловался на претензии налоговиков к займам от акционеров

РБК01:30

Новый налоговый режим для ретейлеров может появиться в РФ в 2021 году

Новый налоговый режим для ретейла (розничной торговли) с автоматической уплатой налогов без обязательного предоставления отчетности в налоговые органы может появиться в РФ уже в следующем году.
Фергана19 ноября в 20:10

Подачу горячей воды в Евпатории приостановят до конца декабря

«До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды — так, как это было сделано в Симферополе», — передает слова Баженова «РИА Новости».
Известия03:29

По техническим причинам отложен испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара»

Источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что принято решение отложить на несколько дней испытательный пуск тяжелой ракеты "Ангара", который был намечен с космодрома Плесецк 28 ноября.
Московский Комсомолец03:20

Reuters: Россия и Саудовская Аравия борются за китайский рынок нефти

По мнению аналитика Vortex Серена Хуана, Российская Федерация, вероятней всего, сможет обойти Саудовскую Аравию в ближайший месяц и все-таки займет первое место на рынке до конца текущего года, но на данный момент КСА и РФ идут вровень.
Evo-rus.comвчера в 11:51

Более тонны «синтетики» изъяли у крупного поставщика наркотиков в России

Более тонны "синтетики" изъяли у одного из крупнейших поставщиков наркотиков в России, задержаны организаторы и рядовые участники ОПГ, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости03:18