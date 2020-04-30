Экономика

EastRussiaEastRussiaБизнес предложил Мишустину меры по поддержке экономики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил предложения от бизнес сообщества о необходимых мерах для поддержки экономики.
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Набить пакет: бизнес предложил свой комплекс мер помощи экономике

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РИА Новости30 апреля в 10:57
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Здоровье

Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна

Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
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Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

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Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»

Коммерсантъ 03:35
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Происшествия

В Курской области выявили 68 новых случаев коронавируса

"По данным на 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 29 апреля в 04:30
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Общество

Маск заявил о намерении продать все свои вещи

Известия вчера в 15:22
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Общество

Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса

Как говорится в постановлении мэра Сергея Еремина, дом расположенный по адресу ул. Краснопресненская, 31 закрыли на карантин.
ТВ-Енисей вчера в 11:04
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Общество

Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года

Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
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Общество

Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули

Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
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Политика

МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии

«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Общество

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
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Общество

В КНДР показали новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном

Пхеньян, 2 мая 2020, 11:09 — REGNUM Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике лидером страны Ким Чен Ыном.
REGNUM 04:09
Общество

Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан

По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
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Политика

Токаев прекратил сенаторские полномочия дочери Назарбаева

РБК 02:58
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Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

Московский Комсомолец вчера в 11:59
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82 человека за сутки заразились коронавирусом в Тульской области

Всего на 1 мая в Тульской области у 1074 человек подтвержден коронавирус, из них 109 человек выздоровели, 7 — скончались.
Kursk.com вчера в 10:36
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Общество

Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом

Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
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Общество

В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах

Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
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Шоу-бизнес

Митя Фомин ищет суррогатную мать для своего ребенка

Музыкант - активный участник благотворительных проектов, помогает собирать средства в помощь другим детям.
Территория новостей 04:53
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Общество

Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия

Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Единоборства

Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах

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Хоккей

Цулыгин оставил пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" остался без главного тренера команды Николая Цулыгина.
Вести.Ru 30 апреля в 10:30
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Политика

Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине

Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 30 апреля в 09:02
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Происшествия

Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым

Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.
Российская газета 04:36
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Авто

В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry

На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
Car.ru 04:55
Происшествия

Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами

Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
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Общество

В России зафиксирован рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Москва, 2 мая 2020, 11:54 — REGNUM В России за сутки 1 мая выявлено 9623 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 04:54
Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
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Общество

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом

В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36
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