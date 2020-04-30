Экономика
EastRussiaБизнес предложил Мишустину меры по поддержке экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин получил предложения от бизнес сообщества о необходимых мерах для поддержки экономики.
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Бизнес-объединения РФ просят разрешить деятельность заведений на открытом воздухе с 12 мая
Будущее России. Национальные проекты30 апреля в 10:45
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Здоровье
Умерла врио главврача госпиталя в Красноярске, выпавшая из окна
Временно исполняющая обязанности главного врача Красноярского краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая, находившаяся на лечении после падения из окна больницы, умерла 1 мая.
ТАСС 03:10
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru вчера в 00:30
Культура
Умер актер Сэм Ллойд из сериала «Клиника»
Коммерсантъ 03:35
Происшествия
В Курской области выявили 68 новых случаев коронавируса
"По данным на 29 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 658 (+68) подтвержденных случаев заболевания граждан новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
РИА Новости 29 апреля в 04:30
Общество
Маск заявил о намерении продать все свои вещи
Известия вчера в 15:22
Общество
Общежитие в Красноярске закрыли на карантин из-за коронавируса
Как говорится в постановлении мэра Сергея Еремина, дом расположенный по адресу ул. Краснопресненская, 31 закрыли на карантин.
ТВ-Енисей вчера в 11:04
Общество
Минпросвещения дало рекомендации по срокам завершения учебного года
Министерство просвещения России опубликовало рекомендации по срокам окончания учебного года для школьников с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 05:42
Общество
Прогнозируемый срок окончания эпидемии коронавируса в России сдвинули
Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
Lenta.ru 01:02
Политика
МИД РФ призвал добиться от Киева расследования одесской трагедии
«Призываем международную общественность и профильные правозащитные структуры продолжать добиваться от украинских властей полного и прозрачного выяснения всех обстоятельств как одесской трагедии, так и других резонансных преступлений», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
REGNUM 04:15
Общество
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 9623 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:44
Общество
В КНДР показали новые кадры с появившимся на публике Ким Чен Ыном
Пхеньян, 2 мая 2020, 11:09 — REGNUM Центральное телевидение КНДР показало новые кадры с появившимся на публике лидером страны Ким Чен Ыном.
REGNUM 04:09
Общество
Собянин: в Москве коронавирусом заболело около 2% горожан
По словам мэра, скрининговые исследования показали, что реальное число заболевших в столице составляет около 2% от общего количества жителей Москвы.
Коммерсантъ 02:19
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
Московский Комсомолец вчера в 11:59
Общество
82 человека за сутки заразились коронавирусом в Тульской области
Всего на 1 мая в Тульской области у 1074 человек подтвержден коронавирус, из них 109 человек выздоровели, 7 — скончались.
Kursk.com вчера в 10:36
Общество
Средства от штрафов в Москве направят на борьбу с коронавирусом
Все средства, полученные от штрафов в Москве, будут направлены на борьбу с коронавирусом, на медицину, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Интерфакс 02:35
Общество
В России за сутки новые случаи коронавируса выявили в 83 регионах
Новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 83 регионах России.
RT на русском 04:52
Шоу-бизнес
Митя Фомин ищет суррогатную мать для своего ребенка
Музыкант - активный участник благотворительных проектов, помогает собирать средства в помощь другим детям.
Территория новостей 04:53
Общество
Опубликованы первые фото Ким Чен Ына после отсутствия
Опубликованы фото лидера КНДР Ким Чен Ына с его первого за 20 дней мероприятия. Кадры появились в официальных северокорейских СМИ.
РЕН ТВ вчера в 20:24
Единоборства
Майк Тайсон показал феноменальную работу на лапах
Чемпионат вчера в 19:36
Хоккей
Цулыгин оставил пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев" остался без главного тренера команды Николая Цулыгина.
Вести.Ru 30 апреля в 10:30
Политика
Трамп предложил кандидатуру на должность посла на Украине
Президент США Дональд Трамп предложил на пост посла на Украине главу Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 30 апреля в 13:36
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости 30 апреля в 09:02
Происшествия
Аксенов поручил пресекать нелегальные схемы въезда в Крым
Замначальника МВД по РК Александр Смаглин заявил о готовности скорректировать работу полицейских так, чтобы пресекать подобные попытки.
Российская газета 04:36
Авто
В Тобольске чиновники закупают дорогостоящие Toyota Camry
На сайте государственных закупок появился заказ на приобретение нескольких дорогостоящих иномарок.
Car.ru 04:55
Происшествия
Грабитель ударил ножом россиянина ради пакета с продуктами
Неизвестный на востоке Москвы ударил мужчину и забрал у него пакет с продуктами.
Lenta.ru 02:17
Общество
В России зафиксирован рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Москва, 2 мая 2020, 11:54 — REGNUM В России за сутки 1 мая выявлено 9623 случаев заражения коронавирусом, сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 04:54
Происшествия
В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома
Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
Общество
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 9623 новых случая заражения коронавирусом, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 04:36