Коронавирус
BFM.ruБизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа
Шохин назвал инициативу добровольной социальной нагрузкой для деловых кругов. После получения от правительства данных о том, кому и в каком размере нужна помощь, крупный бизнес в первую очередь окажет финансовую поддержку.
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Общество
В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей
Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
Общество
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус
У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Экономика
Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам
Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Авто
В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега
Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Общество
В России изменили порядок техосмотра для автомобилей
В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код
После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Политика
Зеленский провел телефонный разговор с Меркель
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
Футбол
Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе
Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Энергетика
Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель
Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Общество
Слово «коронавирус» запретили в Туркмении
Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
Культура
Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России
Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
Транспорт
Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами
Крым временно приостановил автобусное сообщение с другими регионами страны.
Общество
Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии
Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.
Общество
Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
Общество
В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира
Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Наука
Влажный воздух назвали оружием против коронавируса
При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Политика
Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Политика
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая
В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
Армия и оружие
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник
В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Общество
В Самарской области ввели режим полной самоизоляции
В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Технологии
Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны
Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Авто
Обновлённый кроссовер Honda Avancier подготовился к продаже
Паркетник Honda Avancier, базирующийся на платформе Пилота, в Китае продаётся неплохо.
Биатлон
Губерниев: время Гараничева ушло, а Бабиков просто слабый
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что из-за коронавируса все биатлонисты сборной России могут уйти на самоподготовку.
Общество
Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта
В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Общество
Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы
Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Транспорт
В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса
В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.