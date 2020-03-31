Коронавирус

BFM.ruBFM.ruБизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа

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Шохин назвал инициативу добровольной социальной нагрузкой для деловых кругов. После получения от правительства данных о том, кому и в каком размере нужна помощь, крупный бизнес в первую очередь окажет финансовую поддержку.
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Глава РСПП попросил правительство упростить импорт тестов на коронавирус

РБК10:06

Бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Взгляд.ру11:03

Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение застрявших за границей россиян

Интерфакс10:01

Бизнес предложил оплатить возвращение россиян из-за рубежа

BFM.ru10:48

Крупные бизнесмены предложили оплатить возвращение россиян из-за рубежа

Мой Брянск11:36
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:51, Ашберн
Общество

В Москве ввели режим домашней самоизоляции для всех жителей

Домашний режим самоизоляции ввели для всех жителей Москвы из-за коронавируса, он начнет действовать с понедельника.
ТАСС 29 марта в 13:43
Общество

У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус

У главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус, сообщает «Россия 24».
Ведомости 09:06
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Политика

Путин подал декларацию о доходах за 2019 год

Президент РФ Владимир Путин в установленные сроки подал декларацию о доходах за 2019 год.
Российская газета 11:07
Авто

В заброшенном автосалоне обнаружили склад итальянских авто без пробега

Аргентинская компания Kaskote Calcos рассказала, что в городе Авельянеда на территории заброшенного автосалона нашли множество машин марок Alfa Romeo и Fiat, которые были выпущены в 1990-х годах и с того времени так и не использовались.
Тарантас Ньюс 06:38
Общество

В России изменили порядок техосмотра для автомобилей

В России освободили от техосмотра автомобили младше четырех лет, такая поправка есть в принятом Госдумой законе о расширении полномочий правительства.
РИА Новости 07:24
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ 05:18
Политика

Зеленский провел телефонный разговор с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель ситуацию с коронавирусом и перспективы продолжения переговоров в "нормандском формате", сообщил во вторник офис главы украинского государства.
РИА Новости 10:42
Футбол

Клиент букмекера проиграл 1,1 млн рублей на киберфутболе

Клиент букмекерской компании ФОНБЕТ поставил 1,1 млн рублей на киберфутбольный матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат 10:00
Энергетика

Стоимость российской нефти Urals упала до $13 за баррель

Стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе (СЗЕ, CIF Роттердам) упала 30 марта до $13 за баррель, это минимальный показатель с марта 1999 года.
Вести.Ru 07:17
Общество

Слово «коронавирус» запретили в Туркмении

Власти Туркмении с целью сокрытия информации о ситуации с пандемией запретили использовать слово «коронавирус», исключив его из обихода.
News.ru 07:25
Культура

Мария Миронова и Анна Ковальчук стали народными артистками России

Званий народных артистов удостоились актрисы Анна Ковальчук (на фото) и Мария Миронова, актер Алексей Кравченко, дирижер Феликс Коробов, актриса Наталья Савченко и артист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Александр Тихонов.
ИА InterMedia вчера в 16:00
Транспорт

Крым приостановил автобусное сообщение с другими регионами

Крым временно приостановил автобусное сообщение с другими регионами страны.
Вечерняя Москва 11:36
Общество

Режим полной самоизоляции введён для всех жителей Удмуртии

Начиная с 18:00 сегодняшнего дня, 31 марта, домашний режим самоизоляции вводится для ВСЕХ жителей Удмуртии, независимо от возраста.
ГТРК Удмуртия 05:21
Общество

Мишустин поручил ввести смс-информирование о нарушении карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи, МВД, Минздраву и Роспотребнадзору обеспечить с 3 апреля 2020 года информирование граждан через смс-сервисы и Единый портал госуслуг о случаях нарушения ими условий карантина.
RT на русском 07:21
Общество

В Петербурге рассматривается план по изоляции города от внешнего мира

Как стало известно «Фонтанке» 31 марта, проработанные Смольным варианты борьбы с эпидемией могут включать, в том числе, контроль за передвижением населения по городу с помощью подразделений МВД и Росгвардии.
Фонтанка.Ру 10:16
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 06:08
Наука

Влажный воздух назвали оружием против коронавируса

При высокой влажности воздуха коронавирус гораздо медленнее передается от больных к здоровым, а организм справляется с ним значительно лучше.
Экспресс газета 10:31
Политика

Трамп заявил, что Россия направила медицинскую помощь в США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия прислала в США "большой самолет с медицинскими принадлежностями".
Газета.Ru 01:14
Политика

Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая.
RT на русском 09:27
Армия и оружие

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник

В Ливии сбили турецкий ударный беспилотник. Это случилось ночью 31 марта к югу от Триполи.
Piter.tv 08:32
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Технологии

Huawei хочет вернуть сервисы Google на свои смартфоны

Власти запретили местным компаниям сотрудничество с китайской Huawei, в связи с чем последняя не имеет права предустанавливать сервисы Google в свои новых смартфонах.
Astera вчера в 06:50
Авто

Обновлённый кроссовер Honda Avancier подготовился к продаже

Паркетник Honda Avancier, базирующийся на платформе Пилота, в Китае продаётся неплохо.
Драйв 06:40
Биатлон

Губерниев: время Гараничева ушло, а Бабиков просто слабый

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что из-за коронавируса все биатлонисты сборной России могут уйти на самоподготовку.
Чемпионат 02:03
Общество

Во время карантина на Кубани ограничат движение личного транспорта

В Краснодарском крае с 31 марта ограничат движение легкового и грузового транспорта из-за карантина 31 марта с 18:00 в Краснодарском крае введут карантин, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Юга.ру 09:22
Общество

Режим самоизоляции с сегодняшнего дня введен для всех жителей Москвы

Начиная с сегодняшнего дня обязательная самоизоляция касается не только граждан пожилого возраста и граждан, имеющих хронические заболевания, о чем были внесены предыдущие изменения соответствующим Указом от 23 марта 2020 г. № 26-УМ.
Гарант вчера в 03:53
Транспорт

В Петербурге сократили время работы метро из-за коронавируса

В Петербурге сократили время работы метрополитена из-за распространения коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 11:46
Общество

В России выявили 500 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 500 новых случаев коронавирусной инфекции в 24 регионах. Большая часть заболевших - 387 - в Москве.
Российская газета 05:00
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Шохин Александр Николаевич
Российский общественный деятель
Российский государственный, политический и общественный деятель. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Член бюро Высшего совета партии «Единая Россия».
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Российский союз промышленников и предпринимателей
Общероссийская общественная организация, представляющая интересы деловых кругов. Основана летом 1990 года по аналогии с существовавшим в начале XX века Союзом промышленных и торговых предприятий Российской империи. Юридически оформлен как общероссийское объединение работодателей и как общероссийская общественная организация. Среди декларируемых целей РСПП - консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и мире, содействие модернизации экономики.
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