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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

URA.Ru
Известия
News.ru
Напомним, обязанность менять вышедшие из строя электросчетчики с 1 июля 2020 года возложена на поставщиков электроэнергии. С 2023 года вводится штраф за установку счетчиков без функции передачи сведений.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
Известия17:01
Подробнее о событии
ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

Коммерсантъ20:10
News.ru

Бизнес выступил против массовой установки умных счётчиков в домах

News.ru19:49
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

Известия19:12

Новый военный комиссар назначен в Амурской области

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, вновь назначенный комиссар Амурской области полковник Денис Агеев окончил Благовещенское высшее танковое командное училище в 1999 году, общевойсковую академию имени Фрунзе в 2016 году.
ИА Порт Амурвчера в 05:46

Новейший российский процессор «Эльбрус-32С» получит 6-7 нм техпроцесс

Ранее были сведения, что разработка нового чипа будет выполняться с применением норм 14 нм тех процесса, но на данный момент говорится о том, что специалисты разрабатывают его с учетом норм производства по 7 нм технологии.
FBM.ruвчера в 06:42

Объяснен принцип расшифровки анализов на антитела к коронавирусу

Сертифицированный специалист по физической реабилитации, член Европейской ассоциации амбулаторной реабилитации Леонид Дьяков в беседе с «Российской газетой» рассказал о том, как расшифровать свои анализа на антитела к COVID-19.
Live24вчера в 06:59

Центробанки стали продавать золото впервые за десятилетие

В свою очередь Россия впервые за 13 лет продала золото в размере 1,2 т. В ВСЗ указали, что спрос на золото в третьем квартале на фоне продолжения борьбы с эпидемией COVID-19 упал до 892,3 т. Такой показатель стал самым низким с третьего квартала 2009 года.
Газета.Ruвчера в 14:14

«Эр Ликид Кузбасс» включен в перечень инвестиционных проектов Кемеровской области

«Включение в перечень инвестиционных проектов дает компании преференции в виде налоговых льгот - снижения ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в региональный бюджет, с 17 до 13,5% и освобождения от уплаты налога на имущество организаций», - отметил заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.
НИА-Кузбассвчера в 02:00

Суд приговорил к 6 годам колонии участника «Нового величия»

Люблинский суд Москвы признал виновным фигуранта так называемого дела "Нового величия" Павла Ребровского в создании экстремистского сообщества и назначил ему наказание в виде шести лет колонии, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.
Интерфаксвчера в 06:15

Путин: Россия не переориентирует экономику на различные регионы по политическим мотивам

Россия не занимается переориентацией экономики на различные регионы по политическим мотивам, а исходит из реалий сегодняшнего дня, заявил президент РФ Владимир Путин на форуме "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
ТАССвчера в 10:17

Главу Конституционного суда Украины проверяют на причастность к банде

Государственное бюро расследований Украины заявило, что главу Конституционного суда страны Александра Тупицкого вызвали на допрос, его поверяют на причастность к преступной организации.
РИА Новости17:11

Иран развернул ПВО на северо-западных границах страны из-за Карабаха

Системы ПВО на северо-западных границах страны из-за продолжающегося нагорно-карабахского конфликта развернул Иран, сообщает 29 октября News.am «C самого начала нагорно-карабахского конфликта мы разместили лучшие системы ПВО на границах северо-западных провинций и внимательно следим за небом в этом регионе», — заявил бригадный генерал Алиреза Сабахифард.
ИА Красная Веснавчера в 12:08