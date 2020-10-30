Центробанки стали продавать золото впервые за десятилетие

В свою очередь Россия впервые за 13 лет продала золото в размере 1,2 т. В ВСЗ указали, что спрос на золото в третьем квартале на фоне продолжения борьбы с эпидемией COVID-19 упал до 892,3 т. Такой показатель стал самым низким с третьего квартала 2009 года.