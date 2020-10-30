Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства
Напомним, обязанность менять вышедшие из строя электросчетчики с 1 июля 2020 года возложена на поставщиков электроэнергии. С 2023 года вводится штраф за установку счетчиков без функции передачи сведений.В источнике
С чего всё началось
Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить
Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
Известия17:01
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