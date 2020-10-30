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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

URA.Ru
Известия
Общественная служба новостей
РЕН ТВ
Телеканал 360°
News.ru
Напомним, обязанность менять вышедшие из строя электросчетчики с 1 июля 2020 года возложена на поставщиков электроэнергии. С 2023 года вводится штраф за установку счетчиков без функции передачи сведений.В источнике
С чего всё началось
Известия

Счетчик на миллиард: поголовную установку «умных» приборов хотят отменить

Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет.
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ТАСС

«Известия»: бизнес предложил отказаться от массовой установки умных счетчиков в домах

ТАСС20:10
Телеканал 360°

Энергетики попросили отменить установку «умных счетчиков». Им предложили выход

Телеканал 360°20:33
РЕН ТВ

Бизнес выступил против поголовной установки «умных» счетчиков в домах

РЕН ТВ20:32
РБК

СМИ сообщили о несогласии бизнеса с массовой установкой «умных» счетчиков

РБК21:26
Коммерсантъ

Бизнес предложил отказаться от точечной замены электросчетчиков на умные устройства

Коммерсантъ20:10
URA.Ru

В России могут отказаться от установки «умных» счетчиков

URA.Ru18:20
Известия

Бизнес предложил отказаться от массовой установки «умных» счетчиков

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