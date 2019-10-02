Общество

РБКРБКБизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

Весной этого года с идеей создать институт частных приставов выступил Российский союз промышленников и предпринимателей в лице совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Предполагалось, что приставы смогут взыскивать задолженность юрлиц, а также долги по алиментам, социальным пособиям и зарплате.
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В России могут появиться частные судебные приставы

Ореанда-Новостивчера в 16:25

Частные приставы: В России может появиться новый способ выбивать долги

Царьград03:17

На долги россиян появились новые претенденты

Lenta.ru02:44

Частным приставам подготовили проект

Коммерсантъвчера в 18:47

Долги россиян будут собирать частные судебные приставы

Planet Today03:18

Бизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов

РБКвчера в 14:38

Пустят по рукам: в России предложили создать службу частных приставов

Известиявчера в 15:34
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Спорт

Мама 18-летней украинской прыгуньи объяснила поведение дочери на ЧМ

Газета.Ru 02:43
Футбол

«Ривер Плейт» обыграл «Боку Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» одержал победу над «Бокой Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 2:0.
REGNUM 03:27
Культура

Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели

Российская газета 02:41
Политика

Новак заявил о заокеанской «газовой дубинке» на европейском рынке

Россия обладает конкурентными преимуществами и уверена в своей позиции на европейском рынке, если не будет протекционизма и «газовой дубинки» из-за океана, заявил на Российской энергетической неделе министр энергетики России Александр Новак.
RT на русском 03:38
Политика

Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ

Известия вчера в 16:56
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17

Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Происшествия

В Туве 12-летний мальчик потерялся в лесу во время сбора шишек

В Туве проходит поиск 12-летнего мальчика, который потерялся в Тоджинском районе, когда пошел с отцом собирать кедровые шишки.
РБК 01:31
Экономика

Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»

Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Политика

«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической

Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Политика

Три украинских канала провели флешмоб в знак протеста против цензуры

Журналисты и гости телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK заклеили себе рты скотчем в знак протеста против цензуры в стране и в ответ на последние решения Нацсовета по ТВ о лишении каналов лицензии и внеплановых проверках.
RT на русском 03:30
Транспорт

Три новые станции метро в Петербурге планируется открыть 3 октября

РИА Новости 02:00
Происшествия

В Саратовской области задержали двух полицейских, до смерти избивших мужчину

ТАСС 03:32
Космос

С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода - в виде льда, конечно.
Комсомольская правда 30 сентября в 13:00
Общество

Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились

30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Происшествия

В Петербурге иномарка загорелась после столкновения с автобусом

В Петербурге на Волхонском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса №403 и легкового автомобиля.
Российская газета 02:31
Экономика

«Коммерсантъ»: «Ростех» подготовил три варианта развития ОАК

Госкорпорация «Ростех» подготовила три варианта развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Ведомости вчера в 20:22
Происшествия

Журналисту грозит срок в семь лет за статью на 2 страницы

В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
Примечания вчера в 11:37
Армия и оружие

В Сирии испытали российскую С-500

Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости 30 сентября в 10:23
Политика

В Донбассе отреагировали на согласование Киевом «формулы Штайнмайера»

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках положительно отнеслись к согласованию контактной группой, в том числе Киевом, "формулы Штайнмайера" в Минске.
Газета.Ru 01:37
Политика

Трамп назвал запуск процедуры его импичмента госпереворотом

Президент США Дональд Трамп дал новый комментарий насчет запуска Конгрессом Соединенных Штатов процедуры импичмента, который инициировали демократы.
Газета.Ru вчера в 20:25
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Интерфакс вчера в 21:36
Футбол

Реал — Брюгге 2:2

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан произвел замену вратаря в перерыве матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «Брюгге».
Sportbox.RU вчера в 14:28
Политика

Вакарчук призвал Зеленского дать ответ о защите интересов Украины

Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате».
Lenta.ru 03:25
Здоровье

Тюменцам расскажут о профилактике гриппа и ОРВИ

Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ пройдет с 1 по 16 октября, сообщает региональная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Тюменская линия 30 сентября в 07:43
Политика

Зеленский встретился в Киеве с Томом Крузом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со знаменитым американским актером Томом Крузом.
МИР 24 вчера в 12:09
Политика

«Ведомости»: Путин присвоил Чемезову звание Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил гендиректору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову звание Героя России, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на несколько топ-менеджеров госкорпорации и высокопоставленного чиновника из администрации президента.
Коммерсантъ 02:15
Общество

Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину

Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности

Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
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