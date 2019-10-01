Экономика
РБКБизнес предложил подключить к взысканию долгов частных приставов
Весной этого года с идеей создать институт частных приставов выступил Российский союз промышленников и предпринимателей в лице совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана. Предполагалось, что приставы смогут взыскивать задолженность юрлиц, а также долги по алиментам, социальным пособиям и зарплате.
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Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости 17:56
Гаджеты
В сети появились изображения прототипа iPhone 12
В сети появились изображения прототипа iPhone 12, который американская корпорация собирается выпускать в следующем, 2020-ом, году.
Вечерний курьер 29 сентября в 03:31
Экономика
Китай впервые стал лидером по иностранным вложениям Банка России
Китай впервые стал лидером с точки зрения иностранной географии официальных золотовалютных активов России.
РБК 14:47
Шоу-бизнес
СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева
Возлюбленной российского певца Сергея Лазарева, который на днях сообщил, что у него год назад появилась на свет дочь, может оказаться некая Анна Белодедова, пишет «СтарХит».
Московский Комсомолец 03:59
Политика
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Происшествия
Изъятие детей у попавшей в больницу россиянки объяснили
Чиновники предложили женщине аналогичное жилье в соседнем поселке, однако из-за того, что там нет работы, многодетная мать хотела получить квартиру в районном центре.
Lenta.ru вчера в 04:44
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Культура
Восьмой сезон шоу «Голос» стартует 11 октября
News.ru вчера в 15:46
Политика
В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
RT на русском 03:57
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 18:25
Общество
В Сети появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге
Очевидцы сняли на видео последствия урагана «Мортимер» в Санкт-Петербурге.
РБК 16:41
Наука
Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»
В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
РБК вчера в 07:31
Происшествия
Появилось видео с обрушением моста на Тайване
Опубликовано видео обрушения арочного моста в тайваньском уезде Илань. Кадрами поделился сингапурский телеканал Channel NewsAsia.
iReactor 19:31
Интернет
WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать функцию исчезающих сообщений, отмечает The Verge.
Ведомости 10:59
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
25 июня 2012 года Корниенко указом президента РФ был назначен директором ФСИН.
Интерфакс 15:35
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану
Алла Пугачева сделала замечание Диме Билану после того, как он разместил пост в инстаграме, в котором в очередной раз просил прощения у зрителей Самары за скандальный концерт.
РИА Новости 11:08
Здоровье
В здравоохранение Красноярского края вложат 238 млрд рублей
В развитие здравоохранения Красноярского края вложат 238 млрд рублей.
АиФ Красноярск 03:30
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Политика
В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России
Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Политика
В Белоруссии прокомментировали согласование формулы Штайнмайера
Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что согласование формулы Штайнмайера — это «значимый шаг в имплементации минских договорённостей и установлении мира на Украине».
RT на русском 17:08
Киберспорт
Bungie уточнила, что войдёт в бесплатную версию Destiny 2
3DNews вчера в 07:07
Происшествия
В Забайкалье мужчину госпитализировали после нападения медведя
Мужчину в Забайкалье госпитализировали в тяжелом состоянии в Дульдургинскую райбольницу из села Токчин после нападения медведя, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
РИА Новости 03:46
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
Северная Корея произвела пуски двух баллистических ракет в сторону Японского моря, одна из которых достигла эксклюзивной экономической зоны Японии, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.
RT на русском 19:11
Авто
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать двигатель в машине зимой
По мнению специалистов издания Car.ru, на деле все наоборот: ежедневный прогрев двигателя перед началом движения буквально «убивает» его, так как в это же время горит не только топливо, но и смазочные материалы (в том числе моторное масло), осевшие в цилиндрах после излишнего впрыска.
Автоновости дня вчера в 22:46